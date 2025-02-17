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Во Франции призвали ЕС занять наступательную позицию в свете заявлений США

Во Франции призвали ЕС занять наступательную позицию в свете заявлений США - 17.02.2025, ПРАЙМ

Во Франции призвали ЕС занять наступательную позицию в свете заявлений США

Европа должна занять наступательную позицию в плане защиты своих стратегических интересов в свете заявлений США, в отношениях с которыми наступают перемены, а... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T12:15+0300

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ПАРИЖ, 17 фев - ПРАЙМ. Европа должна занять наступательную позицию в плане защиты своих стратегических интересов в свете заявлений США, в отношениях с которыми наступают перемены, а также продолжать защищать Украину и наращивать военный бюджет, заявил министр по делам заморских территорий Франции Мануэль Вальс. "Время наивности прошло. Первые заявления Дональда Трампа, выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса несколько дней назад, первые действия американской дипломатии больше чем когда-либо обязывают Европу реагировать. Это обязывает Европу продолжать защищать и поддерживать Украину, наращивать наши военные бюджеты и занять наступательную позицию", - сказал Вальс в эфире радиостанции Franceinfo. По его словам, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу ряда европейских лидеров по Украине "жизненно необходима для наших стратегических интересов, как французских, так и европейских". "Очевидно, что происходят перемены, которые обязывают нас взять ответственность в этот исторический момент", - ответил Вальс на вопрос, являются ли США все ещё союзниками Европы. "В мире происходят перемены - с этой американской сверхдержавой, в полной мере играющей свою роль. В свете этого нужно защищать некоторые концепции глобального миропорядка и Европы. Европа находится в историческом моменте, либо она исчезнет, её сотрут из истории, либо она перейдет в наступление и начнет защищать свои стратегические интересы в сферах обороны, дипломатии и экономики", - сказал министр. В понедельник ряд лидеров европейских стран соберется на неформальный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ней примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу на переговоры прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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