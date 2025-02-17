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ЕС не заполнит брешь в финансировании программ USAID, пишут СМИ

ЕС не заполнит брешь в финансировании программ USAID, пишут СМИ - 17.02.2025, ПРАЙМ

ЕС не заполнит брешь в финансировании программ USAID, пишут СМИ

Евросоюз не сможет заполнить брешь в финансировании американского агентства по международному развитию USAID, получившуюся из-за заморозки помощи организации... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:54+0300

2025-02-17T14:54+0300

2025-02-17T14:54+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Евросоюз не сможет заполнить брешь в финансировании американского агентства по международному развитию USAID, получившуюся из-за заморозки помощи организации США, заявил порталу Semafor неназванный источник из Европейской комиссии. Как отметил изданию источник, Европа не планирует прекращать отправку средств агентству для гуманитарных целей. По его словам, в бюджете на 2025 год блок стран ЕС отвел 1,9 миллиарда долларов на гуманитарные проекты, в том числе 510 миллионов долларов - на проекты для Африки. Semafor напоминает, что в 2023 году США пожертвовали на гуманитарные программы 72 миллиарда долларов, большая часть из финансирования поступала через агентство. Страны ЕС выделили почти 100 миллиардов на гуманитарные программы в 2023 году. "Брешь по финансированию (гуманитарных проектов - ред.) увеличивается, понадобятся миллионы. ЕС не сможет заполнить этот пробел, получившийся из-за других стран", - добавил порталу неназванный источник из ЕК. Портал также анализирует эффект, который прекращение финансирования агентства США оказало на программы в Африке. Так, в Кении 54 тысячи работников сферы здравоохранения могут потерять работу из-за заморозки программ, получавших финансирование от USAID.

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