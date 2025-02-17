Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не заполнит брешь в финансировании программ USAID, пишут СМИ - 17.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250217/es-854999367.html
ЕС не заполнит брешь в финансировании программ USAID, пишут СМИ
ЕС не заполнит брешь в финансировании программ USAID, пишут СМИ - 17.02.2025, ПРАЙМ
ЕС не заполнит брешь в финансировании программ USAID, пишут СМИ
Евросоюз не сможет заполнить брешь в финансировании американского агентства по международному развитию USAID, получившуюся из-за заморозки помощи организации... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:54+0300
2025-02-17T14:54+0300
экономика
финансы
сша
ес
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Евросоюз не сможет заполнить брешь в финансировании американского агентства по международному развитию USAID, получившуюся из-за заморозки помощи организации США, заявил порталу Semafor неназванный источник из Европейской комиссии. Как отметил изданию источник, Европа не планирует прекращать отправку средств агентству для гуманитарных целей. По его словам, в бюджете на 2025 год блок стран ЕС отвел 1,9 миллиарда долларов на гуманитарные проекты, в том числе 510 миллионов долларов - на проекты для Африки. Semafor напоминает, что в 2023 году США пожертвовали на гуманитарные программы 72 миллиарда долларов, большая часть из финансирования поступала через агентство. Страны ЕС выделили почти 100 миллиардов на гуманитарные программы в 2023 году. "Брешь по финансированию (гуманитарных проектов - ред.) увеличивается, понадобятся миллионы. ЕС не сможет заполнить этот пробел, получившийся из-за других стран", - добавил порталу неназванный источник из ЕК. Портал также анализирует эффект, который прекращение финансирования агентства США оказало на программы в Африке. Так, в Кении 54 тысячи работников сферы здравоохранения могут потерять работу из-за заморозки программ, получавших финансирование от USAID.
https://1prime.ru/20250211/usaid-854853510.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ce9833d0e19f301474504b41b7fb5806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, ес, usaid
Экономика, Финансы, США, ЕС, USAID
14:54 17.02.2025
 
ЕС не заполнит брешь в финансировании программ USAID, пишут СМИ

Semafor: ЕС не заполнит брешь в финансировании программ USAID

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© fotolia.com / jorisvo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Евросоюз не сможет заполнить брешь в финансировании американского агентства по международному развитию USAID, получившуюся из-за заморозки помощи организации США, заявил порталу Semafor неназванный источник из Европейской комиссии.
Как отметил изданию источник, Европа не планирует прекращать отправку средств агентству для гуманитарных целей. По его словам, в бюджете на 2025 год блок стран ЕС отвел 1,9 миллиарда долларов на гуманитарные проекты, в том числе 510 миллионов долларов - на проекты для Африки. Semafor напоминает, что в 2023 году США пожертвовали на гуманитарные программы 72 миллиарда долларов, большая часть из финансирования поступала через агентство. Страны ЕС выделили почти 100 миллиардов на гуманитарные программы в 2023 году.
"Брешь по финансированию (гуманитарных проектов - ред.) увеличивается, понадобятся миллионы. ЕС не сможет заполнить этот пробел, получившийся из-за других стран", - добавил порталу неназванный источник из ЕК.
Портал также анализирует эффект, который прекращение финансирования агентства США оказало на программы в Африке. Так, в Кении 54 тысячи работников сферы здравоохранения могут потерять работу из-за заморозки программ, получавших финансирование от USAID.
USAID больше не будет работать в РФ
Шеф Пентагона объяснил, в чьих интересах работало USAID
11 февраля, 20:03
 
ЭкономикаФинансыСШАЕСUSAID
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала