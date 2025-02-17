https://1prime.ru/20250217/estonija-854979468.html

В Эстонии заявили о наличии финансовых ресурсов для поддержки Украины

В Эстонии заявили о наличии финансовых ресурсов для поддержки Украины - 17.02.2025, ПРАЙМ

В Эстонии заявили о наличии финансовых ресурсов для поддержки Украины

Евросоюз имеет достаточно финансовых ресурсов, чтобы продолжать поддерживать Украину, в случае если США прекратят помощь этой стране, считает министр... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T02:04+0300

2025-02-17T02:04+0300

2025-02-17T02:04+0300

экономика

мировая экономика

украина

москва

сша

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854979468.jpg?1739747093

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Евросоюз имеет достаточно финансовых ресурсов, чтобы продолжать поддерживать Украину, в случае если США прекратят помощь этой стране, считает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Ранее Цахкна заявлял, что Эстония готова защищать Украину в случае повторения военных действий на территории этой страны в будущем. "Нам нужно понять, что отношения между Европой и Америкой теперь другие. Эти отношения существуют, они очень сильные, но они другие. Это означает, что нам нужно делать гораздо больше, и мы действительно делаем гораздо больше. У нас есть много финансовых ресурсов, чтобы поддержать Украину, если Украина решит продолжить бороться, и у нас есть эта поддержка, которую мы можем предоставить Украине", - заявил глава эстонского МИД в интервью телерадиокомпании ERR. Он отметил, что в Европе есть 200 миллиардов евро в виде замороженных российских активов. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

украина

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, москва, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, ес, мид