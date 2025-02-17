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Евро дешевеет к доллару после выхода данных о торговом балансе в еврозоне - 17.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250217/evro-854996695.html
Евро дешевеет к доллару после выхода данных о торговом балансе в еврозоне
Евро дешевеет к доллару после выхода данных о торговом балансе в еврозоне - 17.02.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару после выхода данных о торговом балансе в еврозоне
Курс евро к доллару опускается в понедельник днем после публикации данных о снижении профицита торгового баланса в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:56+0300
2025-02-17T13:56+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в понедельник днем после публикации данных о снижении профицита торгового баланса в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,0482 доллара с 1,0486 доллара за евро на прошлом закрытии. В это же время курс доллара к иене опускается до 151,68 иены с уровня прошлого закрытия в 152,22 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,08% - до 106,8 пункта. Ранее в понедельник Евростат опубликовал данные о том, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре составил 15,5 миллиарда евро после профицита в 16,4 миллиарда евро в ноябре. Аналитики правда ожидали показатель на уровне 14,4 миллиарда евро. В этот же день вышли предварительная оценка ВВП Японии в четвертом квартале прошлого года, который увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 1%.
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рынки, евро, доллар, доллар сша, курсы валют
Экономика, Рынки, евро, доллар, Доллар США, Курсы валют
13:56 17.02.2025
 
Евро дешевеет к доллару после выхода данных о торговом балансе в еврозоне

Курс евро к доллару опускается после выхода данных о торговом балансе в еврозоне

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в понедельник днем после публикации данных о снижении профицита торгового баланса в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,0482 доллара с 1,0486 доллара за евро на прошлом закрытии.
В это же время курс доллара к иене опускается до 151,68 иены с уровня прошлого закрытия в 152,22 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,08% - до 106,8 пункта.
Ранее в понедельник Евростат опубликовал данные о том, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре составил 15,5 миллиарда евро после профицита в 16,4 миллиарда евро в ноябре. Аналитики правда ожидали показатель на уровне 14,4 миллиарда евро.
В этот же день вышли предварительная оценка ВВП Японии в четвертом квартале прошлого года, который увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 1%.
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