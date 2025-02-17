https://1prime.ru/20250217/evro-854996695.html
Евро дешевеет к доллару после выхода данных о торговом балансе в еврозоне
Евро дешевеет к доллару после выхода данных о торговом балансе в еврозоне - 17.02.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару после выхода данных о торговом балансе в еврозоне
Курс евро к доллару опускается в понедельник днем после публикации данных о снижении профицита торгового баланса в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:56+0300
2025-02-17T13:56+0300
2025-02-17T13:56+0300
экономика
рынки
евро
доллар
доллар сша
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_cf4dfcc83ec72a07107905b4dc897b9b.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в понедельник днем после публикации данных о снижении профицита торгового баланса в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,0482 доллара с 1,0486 доллара за евро на прошлом закрытии. В это же время курс доллара к иене опускается до 151,68 иены с уровня прошлого закрытия в 152,22 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,08% - до 106,8 пункта. Ранее в понедельник Евростат опубликовал данные о том, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре составил 15,5 миллиарда евро после профицита в 16,4 миллиарда евро в ноябре. Аналитики правда ожидали показатель на уровне 14,4 миллиарда евро. В этот же день вышли предварительная оценка ВВП Японии в четвертом квартале прошлого года, который увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 1%.
https://1prime.ru/20250214/dollar-854948374.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_4b671bc47a42e8cb408c20c2707392dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, евро, доллар, доллар сша, курсы валют
Экономика, Рынки, евро, доллар, Доллар США, Курсы валют
Евро дешевеет к доллару после выхода данных о торговом балансе в еврозоне
Курс евро к доллару опускается после выхода данных о торговом балансе в еврозоне
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в понедельник днем после публикации данных о снижении профицита торгового баланса в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,0482 доллара с 1,0486 доллара за евро на прошлом закрытии.
В это же время курс доллара к иене опускается до 151,68 иены с уровня прошлого закрытия в 152,22 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,08% - до 106,8 пункта.
Ранее в понедельник Евростат опубликовал данные о том, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре составил 15,5 миллиарда евро после профицита в 16,4 миллиарда евро в ноябре. Аналитики правда ожидали показатель на уровне 14,4 миллиарда евро.
В этот же день вышли предварительная оценка ВВП Японии в четвертом квартале прошлого года, который увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 1%.
Доллар слабеет к евро и иене