https://1prime.ru/20250217/evropa-854996301.html

Лавров не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине

Лавров не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ

Лавров не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в целесообразности участия европейских представителей в переговорах по украинскому конфликту,... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:45+0300

2025-02-17T13:45+0300

2025-02-17T13:45+0300

политика

украина

европа

сергей лавров

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в целесообразности участия европейских представителей в переговорах по украинскому конфликту, отметив, что их позиция по этому вопросу остается неизменной.Лавров обратил внимание на высказывание президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции, где тот заявил о необходимости проведения переговоров для обеспечения перевооружения Украины."Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут "выцыганивать" какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю... будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?", - выразил свое мнение Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

https://1prime.ru/20250213/lavrov-854903347.html

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украина, европа, сергей лавров