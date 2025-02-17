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Лавров не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине
Лавров не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
Лавров не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в целесообразности участия европейских представителей в переговорах по украинскому конфликту,... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:45+0300
2025-02-17T13:45+0300
2025-02-17T13:45+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в целесообразности участия европейских представителей в переговорах по украинскому конфликту, отметив, что их позиция по этому вопросу остается неизменной.Лавров обратил внимание на высказывание президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции, где тот заявил о необходимости проведения переговоров для обеспечения перевооружения Украины."Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут "выцыганивать" какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю... будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?", - выразил свое мнение Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.
https://1prime.ru/20250213/lavrov-854903347.html
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украина, европа, сергей лавров
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Сергей Лавров
Лавров не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине
Лавров: "Я не знаю, что Европе делать за столом переговоров по Украине"
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в целесообразности участия европейских представителей в переговорах по украинскому конфликту, отметив, что их позиция по этому вопросу остается неизменной.
Лавров обратил внимание на высказывание президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции, где тот заявил о необходимости проведения переговоров для обеспечения перевооружения Украины.
"Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут "выцыганивать" какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю... будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?", - выразил свое мнение Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.
Лавров высказался о реакции в мире на разговор Путина и Трампа