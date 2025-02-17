https://1prime.ru/20250217/evropa-855004532.html
Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность
Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность - 17.02.2025, ПРАЙМ
Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность
Европа столкнулась с риском энергетической бедности из-за отказа от российского газа — цены на электроэнергию выросли до рекордных значений, что ударило по... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T16:36+0300
2025-02-17T16:36+0300
2025-02-17T16:36+0300
энергетика
европа
россия
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/25/837562572_0:282:3141:2048_1920x0_80_0_0_e1e52ab39ce22dc5444a7a707ff59949.jpg
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Европа столкнулась с риском энергетической бедности из-за отказа от российского газа — цены на электроэнергию выросли до рекордных значений, что ударило по экономике и гражданам ЕС, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.Недавно страны Балтии вышли из БРЭЛЛ, что привело к росту цен на электроэнергию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПольша также пострадала из-за отказа от дешевого российского газа — там цены на это топливо выросли 56%.Домохозяйства сталкиваются с выбором: обнищать или замерзнуть, отмечает издание.Польша запустила газопровод Baltic Pipe и расширила СПГ-терминал, но этого недостаточно. ВВП страны может сократиться на 0,3% из-за роста цен на газ.Как отмечается, банкротство предприятий и рост цен на конечные продукты усугубляют ситуацию.Ситуацию усложняет то, что США отказываются от участия в делах Европы и Украины. На этом фоне, по словам автора, Европа должна искать новые стратегические решения для диверсификации источников энергии и повышения энергоэффективности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20250216/gaz-854935277.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/25/837562572_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_a246c3f61d6e31df3ab5345cae89c739.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, газ
Энергетика, ЕВРОПА, РОССИЯ, Газ
Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность
NDP: Европе из-за отказа от российского газа грозит энергетическая бедность
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ.
Европа столкнулась с риском энергетической бедности из-за отказа от российского газа — цены на электроэнергию выросли до рекордных значений, что ударило по экономике и гражданам ЕС, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny
.
Недавно страны Балтии вышли из БРЭЛЛ, что привело к росту цен на электроэнергию.
Польша также пострадала из-за отказа от дешевого российского газа — там цены на это топливо выросли 56%.
"Непоправимый ущерб": в Европе пожалели о российском газе
Домохозяйства сталкиваются с выбором: обнищать или замерзнуть, отмечает издание.
Польша запустила газопровод Baltic Pipe и расширила СПГ-терминал, но этого недостаточно. ВВП страны может сократиться на 0,3% из-за роста цен на газ.
Как отмечается, банкротство предприятий и рост цен на конечные продукты усугубляют ситуацию.
Ситуацию усложняет то, что США отказываются от участия в делах Европы и Украины. На этом фоне, по словам автора, Европа должна искать новые стратегические решения для диверсификации источников энергии и повышения энергоэффективности.