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Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность
Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность - 17.02.2025, ПРАЙМ
Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность
Европа столкнулась с риском энергетической бедности из-за отказа от российского газа — цены на электроэнергию выросли до рекордных значений, что ударило по... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T16:36+0300
2025-02-17T16:36+0300
энергетика
европа
россия
газ
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Европа столкнулась с риском энергетической бедности из-за отказа от российского газа — цены на электроэнергию выросли до рекордных значений, что ударило по экономике и гражданам ЕС, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.Недавно страны Балтии вышли из БРЭЛЛ, что привело к росту цен на электроэнергию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПольша также пострадала из-за отказа от дешевого российского газа — там цены на это топливо выросли 56%.Домохозяйства сталкиваются с выбором: обнищать или замерзнуть, отмечает издание.Польша запустила газопровод Baltic Pipe и расширила СПГ-терминал, но этого недостаточно. ВВП страны может сократиться на 0,3% из-за роста цен на газ.Как отмечается, банкротство предприятий и рост цен на конечные продукты усугубляют ситуацию.Ситуацию усложняет то, что США отказываются от участия в делах Европы и Украины. На этом фоне, по словам автора, Европа должна искать новые стратегические решения для диверсификации источников энергии и повышения энергоэффективности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, россия, газ
Энергетика, ЕВРОПА, РОССИЯ, Газ
16:36 17.02.2025
 
Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность

NDP: Европе из-за отказа от российского газа грозит энергетическая бедность

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Европа столкнулась с риском энергетической бедности из-за отказа от российского газа — цены на электроэнергию выросли до рекордных значений, что ударило по экономике и гражданам ЕС, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
Недавно страны Балтии вышли из БРЭЛЛ, что привело к росту цен на электроэнергию.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Польша также пострадала из-за отказа от дешевого российского газа — там цены на это топливо выросли 56%.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
"Непоправимый ущерб": в Европе пожалели о российском газе
Вчера, 08:00
Домохозяйства сталкиваются с выбором: обнищать или замерзнуть, отмечает издание.
Польша запустила газопровод Baltic Pipe и расширила СПГ-терминал, но этого недостаточно. ВВП страны может сократиться на 0,3% из-за роста цен на газ.
Как отмечается, банкротство предприятий и рост цен на конечные продукты усугубляют ситуацию.
Ситуацию усложняет то, что США отказываются от участия в делах Европы и Украины. На этом фоне, по словам автора, Европа должна искать новые стратегические решения для диверсификации источников энергии и повышения энергоэффективности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаЕВРОПАРОССИЯГаз
 
 
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