https://1prime.ru/20250217/evropa-855004532.html

Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность

Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность - 17.02.2025, ПРАЙМ

Обнищать или замерзнуть. Европа погружается в энергетическую бедность

Европа столкнулась с риском энергетической бедности из-за отказа от российского газа — цены на электроэнергию выросли до рекордных значений, что ударило по... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:36+0300

2025-02-17T16:36+0300

2025-02-17T16:36+0300

энергетика

европа

россия

газ

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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Европа столкнулась с риском энергетической бедности из-за отказа от российского газа — цены на электроэнергию выросли до рекордных значений, что ударило по экономике и гражданам ЕС, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.Недавно страны Балтии вышли из БРЭЛЛ, что привело к росту цен на электроэнергию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПольша также пострадала из-за отказа от дешевого российского газа — там цены на это топливо выросли 56%.Домохозяйства сталкиваются с выбором: обнищать или замерзнуть, отмечает издание.Польша запустила газопровод Baltic Pipe и расширила СПГ-терминал, но этого недостаточно. ВВП страны может сократиться на 0,3% из-за роста цен на газ.Как отмечается, банкротство предприятий и рост цен на конечные продукты усугубляют ситуацию.Ситуацию усложняет то, что США отказываются от участия в делах Европы и Украины. На этом фоне, по словам автора, Европа должна искать новые стратегические решения для диверсификации источников энергии и повышения энергоэффективности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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европа, россия, газ