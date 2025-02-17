https://1prime.ru/20250217/evrostat-854998437.html

Стал известен главный покупатель российского газа в ЕС за 2024 год

Стал известен главный покупатель российского газа в ЕС за 2024 год - 17.02.2025, ПРАЙМ

Стал известен главный покупатель российского газа в ЕС за 2024 год

Согласно анализу РИА Новости, основанному на данных Евростата, Франция в 2023 году стала крупнейшим импортером российского газа в Европейском союзе, опередив... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:37+0300

2025-02-17T14:37+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Согласно анализу РИА Новости, основанному на данных Евростата, Франция в 2023 году стала крупнейшим импортером российского газа в Европейском союзе, опередив Венгрию и ИспаниюФранция в прошлом году импортировала только сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 3,1 миллиарда евро, что сделало ее лидером по закупкам российского газа (в любой форме) среди стран ЕС. По сравнению с предыдущим годом, объемы закупок Франции в денежном выражении увеличились в 1,4 раза. Венгрия, напротив, сократила импорт газа (поставляемого только по трубопроводам) на 25% до 2,5 миллиарда евро, однако осталась в тройке крупнейших потребителей этого вида российского топлива. Италия заняла третье место по стоимости закупок, импортировав из России трубопроводный и сжиженный газ на сумму 2,1 миллиарда евро, что на 40% больше, чем годом ранее.Испания выбыла из тройки лидеров из-за снижения импорта на 12% до 2,04 миллиарда евро. В пятерку крупнейших импортеров также вошла Греция, увеличившая закупки на 7% до 1,6 миллиарда евро.Помимо указанных стран, более 1 миллиарда евро за импорт российского газа заплатили Словакия (1,4 миллиарда) и Бельгия (1,1 миллиарда).В общей сложности, в 2023 году Россия продала 15 странам Евросоюза газ на сумму 14,9 миллиарда евро, что на 1,1 миллиарда евро меньше, чем годом ранее (16 миллиардов евро). В прошлом году Словения не осуществляла прямые закупки российского газа. Австрия не публикует данные об импорте газа.

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