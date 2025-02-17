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ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае

ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае - 17.02.2025, ПРАЙМ

ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор при проведении аукционов и конкурсов по поставке каменного угля для организации отопительного сезона в... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T10:58+0300

2025-02-17T10:58+0300

2025-02-17T10:58+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор при проведении аукционов и конкурсов по поставке каменного угля для организации отопительного сезона в Камчатском крае на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае на сумму 1,5 миллиарда рублей. Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона", - говорится в сообщении. Ресурсоснабжающие организации АО "Корякэнерго" и АО "Камчатэнергосервис", которые являются заказчиками, подозреваются в создании преимущественных условий участникам торгов ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Эко-Сервис", ООО "Терминал-Запад", отмечается в сообщении. Реализация антиконкурентного соглашения могла привести к ограничению конкуренции на рынке поставки каменного угля на территории Камчатского края, добавила ФАС. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, отметили в ведомстве.

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