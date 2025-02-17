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ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае - 17.02.2025, ПРАЙМ
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ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае
ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае - 17.02.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор при проведении аукционов и конкурсов по поставке каменного угля для организации отопительного сезона в... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:58+0300
2025-02-17T10:58+0300
экономика
камчатский край
фас рф
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор при проведении аукционов и конкурсов по поставке каменного угля для организации отопительного сезона в Камчатском крае на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае на сумму 1,5 миллиарда рублей. Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона", - говорится в сообщении. Ресурсоснабжающие организации АО "Корякэнерго" и АО "Камчатэнергосервис", которые являются заказчиками, подозреваются в создании преимущественных условий участникам торгов ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Эко-Сервис", ООО "Терминал-Запад", отмечается в сообщении. Реализация антиконкурентного соглашения могла привести к ограничению конкуренции на рынке поставки каменного угля на территории Камчатского края, добавила ФАС. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, отметили в ведомстве.
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камчатский край, фас рф
Экономика, Камчатский край, ФАС РФ
10:58 17.02.2025
 
ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае

ФАС выявила сговор на 1,5 млрд руб при поставке каменного угля в Камчатском крае

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор при проведении аукционов и конкурсов по поставке каменного угля для организации отопительного сезона в Камчатском крае на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае на сумму 1,5 миллиарда рублей. Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона", - говорится в сообщении.
Ресурсоснабжающие организации АО "Корякэнерго" и АО "Камчатэнергосервис", которые являются заказчиками, подозреваются в создании преимущественных условий участникам торгов ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Эко-Сервис", ООО "Терминал-Запад", отмечается в сообщении.
Реализация антиконкурентного соглашения могла привести к ограничению конкуренции на рынке поставки каменного угля на территории Камчатского края, добавила ФАС. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, отметили в ведомстве.
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ЭкономикаКамчатский крайФАС РФ
 
 
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