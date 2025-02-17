https://1prime.ru/20250217/fitso-855006937.html

Премьер Словакии заверил, что не пошлет на Украину вооруженные силы

Премьер Словакии заверил, что не пошлет на Украину вооруженные силы - 17.02.2025, ПРАЙМ

Премьер Словакии заверил, что не пошлет на Украину вооруженные силы

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил, что республика на пошлет на Украину вооруженных сил. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:35+0300

2025-02-17T17:35+0300

2025-02-17T17:35+0300

политика

общество

украина

словакия

роберт фицо

нато

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/img/80992/61/809926139_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_7e3bf55b81eb981368ef6f9c50de0419.jpg

БРАТИСЛАВА, 17 фев - ПРАЙМ. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил, что республика на пошлет на Украину вооруженных сил. Ранее сообщалось, что Фицо в понедельник в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Антониу Коштой выразил свое недоумение по поводу его участия на встрече в Париже, на которой должен будет рассматриваться вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности."Роберт Фицо повторно сделал акцент на своих подходах. Во-первых, он никогда не будет согласен с членством Украины в НАТО... Во-вторых, Словакия не пошлет на территорию Украины никаких вооруженных сил", - сказано в заявлении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*. Отдельно подчеркивается, что Фицо давно является противником продолжения конфликта на Украине. "Роберт Фицо также открыто и повторно заявил, что Украина потеряет часть своей территории, не будет в НАТО, ее территории будут контролировать иностранные армии, а еще ей будут чинить препятствия при вступлении в Европейский союз, которое Словакия, кстати, безоговорочно поддерживает", - также указано в сообщении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20250217/garantiya-855005690.html

украина

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, словакия, роберт фицо, нато, евросовет