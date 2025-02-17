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Премьер Словакии заверил, что не пошлет на Украину вооруженные силы - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Премьер Словакии заверил, что не пошлет на Украину вооруженные силы
Премьер Словакии заверил, что не пошлет на Украину вооруженные силы - 17.02.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии заверил, что не пошлет на Украину вооруженные силы
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил, что республика на пошлет на Украину вооруженных сил. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T17:35+0300
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политика
общество
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словакия
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БРАТИСЛАВА, 17 фев - ПРАЙМ. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил, что республика на пошлет на Украину вооруженных сил. Ранее сообщалось, что Фицо в понедельник в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Антониу Коштой выразил свое недоумение по поводу его участия на встрече в Париже, на которой должен будет рассматриваться вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности."Роберт Фицо повторно сделал акцент на своих подходах. Во-первых, он никогда не будет согласен с членством Украины в НАТО... Во-вторых, Словакия не пошлет на территорию Украины никаких вооруженных сил", - сказано в заявлении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*. Отдельно подчеркивается, что Фицо давно является противником продолжения конфликта на Украине. "Роберт Фицо также открыто и повторно заявил, что Украина потеряет часть своей территории, не будет в НАТО, ее территории будут контролировать иностранные армии, а еще ей будут чинить препятствия при вступлении в Европейский союз, которое Словакия, кстати, безоговорочно поддерживает", - также указано в сообщении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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общество , украина, словакия, роберт фицо, нато, евросовет
Политика, Общество , УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, НАТО, Евросовет
17:35 17.02.2025
 
Премьер Словакии заверил, что не пошлет на Украину вооруженные силы

Фицо: Словакия не пошлет на Украину никаких вооруженных сил

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
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БРАТИСЛАВА, 17 фев - ПРАЙМ. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил, что республика на пошлет на Украину вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что Фицо в понедельник в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Антониу Коштой выразил свое недоумение по поводу его участия на встрече в Париже, на которой должен будет рассматриваться вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности.
"Роберт Фицо повторно сделал акцент на своих подходах. Во-первых, он никогда не будет согласен с членством Украины в НАТО... Во-вторых, Словакия не пошлет на территорию Украины никаких вооруженных сил", - сказано в заявлении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*.
Отдельно подчеркивается, что Фицо давно является противником продолжения конфликта на Украине.
"Роберт Фицо также открыто и повторно заявил, что Украина потеряет часть своей территории, не будет в НАТО, ее территории будут контролировать иностранные армии, а еще ей будут чинить препятствия при вступлении в Европейский союз, которое Словакия, кстати, безоговорочно поддерживает", - также указано в сообщении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Париж - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
В Париже обсудят размещение иностранных военных на Украине
16:59
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСЛОВАКИЯРоберт ФицоНАТОЕвросовет
 
 
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