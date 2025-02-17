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СМИ заявили об упадке в промышленности Франции
СМИ заявили об упадке в промышленности Франции - 17.02.2025, ПРАЙМ
СМИ заявили об упадке в промышленности Франции
Промышленное производство во Франции за последний триместр 2024 года сократилось на 1,2%, закрываются заводы и сокращаются рабочие места в промышленности, в... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:31+0300
2025-02-17T15:31+0300
2025-02-17T15:31+0300
экономика
промышленность
франция
бизнес
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ПАРИЖ, 17 фев - ПРАЙМ. Промышленное производство во Франции за последний триместр 2024 года сократилось на 1,2%, закрываются заводы и сокращаются рабочие места в промышленности, в декабре 2024 года уровень производства был ниже, чем в 2020 году, пишет газета Le Monde. "Металлургия, автопром, химпром... Старая французская промышленность страдает. Оживление, которое последовало после пандемии коронавируса закончилось, и с 2024 года Франция снова столкнулась со страхом деиндустриализации... Промышленное производство во Франции сократилось на 1,2% в последнем триместре 2024 года", - говорится в статье. В декабре уровень промышленного производства во Франции был на 8% ниже уровня января 2020 года, допандемийного уровня. Количество объявлений о закрытии фабрик и сокращении рабочих мест только увеличивается, в 2024 году во Франции закрылось больше фабрик, чем открылось новых - такой ситуации не было с 2015 года, в 2025 году только в январе закрылось 20 заводов. Во Франции глава европейского лидера и второй металлургической компании в мире ArcelorMittal сообщил, что все европейские объекты находятся под угрозой закрытия. Такая тенденция наблюдается и в других странах Европы, низкий уровень производства и спрос внутри страны, высокая конкуренция с китайскими компаниями, а также высокие цены на энергоносители по сравнению, например, с США. Так, в Германии сталелитейный гигант Thyssenkrupp планирует к 2030 году сократить 40% персонала или 11 тысяч человек. Рискуют закрыться и компании в сфере химической промышленности, начало положила компания Vencorex, которая была ликвидирована в сентябре 2024 года.
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промышленность, франция, бизнес, le monde
Экономика, Промышленность, ФРАНЦИЯ, Бизнес, Le Monde
СМИ заявили об упадке в промышленности Франции
Monde: Промышленное производство во Франции сократилось на 1,2%
ПАРИЖ, 17 фев - ПРАЙМ. Промышленное производство во Франции за последний триместр 2024 года сократилось на 1,2%, закрываются заводы и сокращаются рабочие места в промышленности, в декабре 2024 года уровень производства был ниже, чем в 2020 году, пишет газета Le Monde.
"Металлургия, автопром, химпром... Старая французская промышленность страдает. Оживление, которое последовало после пандемии коронавируса закончилось, и с 2024 года Франция снова столкнулась со страхом деиндустриализации... Промышленное производство во Франции сократилось на 1,2% в последнем триместре 2024 года", - говорится в статье.
В декабре уровень промышленного производства во Франции был на 8% ниже уровня января 2020 года, допандемийного уровня. Количество объявлений о закрытии фабрик и сокращении рабочих мест только увеличивается, в 2024 году во Франции закрылось больше фабрик, чем открылось новых - такой ситуации не было с 2015 года, в 2025 году только в январе закрылось 20 заводов.
Во Франции глава европейского лидера и второй металлургической компании в мире ArcelorMittal сообщил, что все европейские объекты находятся под угрозой закрытия. Такая тенденция наблюдается и в других странах Европы, низкий уровень производства и спрос внутри страны, высокая конкуренция с китайскими компаниями, а также высокие цены на энергоносители по сравнению, например, с США. Так, в Германии сталелитейный гигант Thyssenkrupp планирует к 2030 году сократить 40% персонала или 11 тысяч человек.
Рискуют закрыться и компании в сфере химической промышленности, начало положила компания Vencorex, которая была ликвидирована в сентябре 2024 года.
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