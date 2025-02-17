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В Париже обсудят размещение иностранных военных на Украине
В Париже обсудят размещение иностранных военных на Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Париже обсудят размещение иностранных военных на Украине
Вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта должен будет рассматриваться на неформальном... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T16:59+0300
2025-02-17T16:59+0300
2025-02-17T16:59+0300
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БРАТИСЛАВА, 17 фев - ПРАЙМ. Вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта должен будет рассматриваться на неформальном саммите в Париже. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В сообщении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*, говорится, что политик не понимает, "что наивысшие представители Европейского союза делают на встрече в Париже, созванной к теме размещения иностранных войск на территории Украины. Это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего".Из заявления также следует, что Фицо в понедельник провел телефонную беседу с главой Евросовета Антониу Коштой."Он обратился к нему с вопросом, почему председатель Европейского совета как самого значимого органа Европейского союза принял приглашение на встречу семи государств-членов ЕС и Великобритании в Париже, которая должна заниматься вопросом участия иностранных войск на территории Украины как гарантии безопасности после окончания военного конфликта и отвержения членства этой страны в НАТО", - также сказано в сообщении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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общество , украина, париж, роберт фицо, евросовет, ес, рф
Политика, Общество , УКРАИНА, Париж, Роберт Фицо, Евросовет, ЕС, РФ
В Париже обсудят размещение иностранных военных на Украине
Премьер-министр Фицо: размещение иностранных военных на Украине обсудят в Париже
БРАТИСЛАВА, 17 фев - ПРАЙМ. Вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта должен будет рассматриваться на неформальном саммите в Париже. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В сообщении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*, говорится, что политик не понимает, "что наивысшие представители Европейского союза делают на встрече в Париже, созванной к теме размещения иностранных войск на территории Украины. Это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего".
Из заявления также следует, что Фицо в понедельник провел телефонную беседу с главой Евросовета Антониу Коштой.
"Он обратился к нему с вопросом, почему председатель Европейского совета как самого значимого органа Европейского союза принял приглашение на встречу семи государств-членов ЕС и Великобритании в Париже, которая должна заниматься вопросом участия иностранных войск на территории Украины как гарантии безопасности после окончания военного конфликта и отвержения членства этой страны в НАТО", - также сказано в сообщении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская МИД Швеции не исключил отправку миротворцев на Украину