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Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,5%
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,5% - 17.02.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,5%
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник утром снижаются на 1,5%, находясь чуть выше 541 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской | 17.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник утром снижаются на 1,5%, находясь чуть выше 541 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 540,9 доллара (–1,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.06 мск их стоимость составляет 541,1 доллара (-1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 549,4 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе на прошлой неделе во вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. При этом по итогам торгов следующих дней они снижались. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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Энергетика, ЕВРОПА, Газ, Торги, ICE, НИДЕРЛАНДЫ
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,5%
Биржевые цены на Газ в Европе упали на 1,5% по данным лондонской биржи ICE
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник утром снижаются на 1,5%, находясь чуть выше 541 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 540,9 доллара (–1,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.06 мск их стоимость составляет 541,1 доллара (-1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 549,4 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе на прошлой неделе во вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. При этом по итогам торгов следующих дней они снижались.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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