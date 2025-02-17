https://1prime.ru/20250217/gaz-854999006.html

Новак подтвердил готовность России дальше поддерживать ПМР в получении газа

Новак подтвердил готовность России дальше поддерживать ПМР в получении газа - 17.02.2025, ПРАЙМ

Новак подтвердил готовность России дальше поддерживать ПМР в получении газа

Россия готова продолжать оказывать поддержку Приднестровью в вопросе получении газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:47+0300

2025-02-17T14:47+0300

2025-02-17T14:47+0300

энергетика

приднестровье

газ

россия

александр новак

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Россия готова продолжать оказывать поддержку Приднестровью в вопросе получении газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в пятницу, что в Приднестровье поступил газ благодаря кредитной поддержке России. Ещё ранее компания "Молдовагаз" сообщила, что направила в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа. "Россия оказала поддержку для того, чтобы такой объем газа пошел с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за текущей ситуацией и также оказывать поддержку", - сказал Новак. Транзит российского газа через территорию Украины был приостановлен с 1 января, по этому маршруту газ поступал в том числе в Приднестровье. "Это создало по сути гуманитарную катастрофу в Приднестровье, поскольку та же Молдавия не сделала ни одного движения с тем, чтобы обеспечить продолжение транзита и выйти с таким вопросом, инициативой в Евросоюз, Еврокомиссию. По сути дела, действиями в том числе руководства Молдавии был достигнут кризис в части энергообеспечения и работы предприятий социальной сферы", - прокомментировал Новак.

https://1prime.ru/20250212/gaz-854869361.html

приднестровье

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приднестровье, газ, россия, александр новак