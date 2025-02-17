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Новак подтвердил готовность России дальше поддерживать ПМР в получении газа - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Новак подтвердил готовность России дальше поддерживать ПМР в получении газа
Новак подтвердил готовность России дальше поддерживать ПМР в получении газа - 17.02.2025, ПРАЙМ
Новак подтвердил готовность России дальше поддерживать ПМР в получении газа
Россия готова продолжать оказывать поддержку Приднестровью в вопросе получении газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:47+0300
2025-02-17T14:47+0300
энергетика
приднестровье
газ
россия
александр новак
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Россия готова продолжать оказывать поддержку Приднестровью в вопросе получении газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в пятницу, что в Приднестровье поступил газ благодаря кредитной поддержке России. Ещё ранее компания "Молдовагаз" сообщила, что направила в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа. "Россия оказала поддержку для того, чтобы такой объем газа пошел с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за текущей ситуацией и также оказывать поддержку", - сказал Новак. Транзит российского газа через территорию Украины был приостановлен с 1 января, по этому маршруту газ поступал в том числе в Приднестровье. "Это создало по сути гуманитарную катастрофу в Приднестровье, поскольку та же Молдавия не сделала ни одного движения с тем, чтобы обеспечить продолжение транзита и выйти с таким вопросом, инициативой в Евросоюз, Еврокомиссию. По сути дела, действиями в том числе руководства Молдавии был достигнут кризис в части энергообеспечения и работы предприятий социальной сферы", - прокомментировал Новак.
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приднестровье, газ, россия, александр новак
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, РОССИЯ, Александр Новак
14:47 17.02.2025
 
Новак подтвердил готовность России дальше поддерживать ПМР в получении газа

Новак: Россия готова и дальше оказывать поддержку Приднестровью в получении газа

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Россия готова продолжать оказывать поддержку Приднестровью в вопросе получении газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в пятницу, что в Приднестровье поступил газ благодаря кредитной поддержке России. Ещё ранее компания "Молдовагаз" сообщила, что направила в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа.
"Россия оказала поддержку для того, чтобы такой объем газа пошел с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за текущей ситуацией и также оказывать поддержку", - сказал Новак.
Транзит российского газа через территорию Украины был приостановлен с 1 января, по этому маршруту газ поступал в том числе в Приднестровье.
"Это создало по сути гуманитарную катастрофу в Приднестровье, поскольку та же Молдавия не сделала ни одного движения с тем, чтобы обеспечить продолжение транзита и выйти с таким вопросом, инициативой в Евросоюз, Еврокомиссию. По сути дела, действиями в том числе руководства Молдавии был достигнут кризис в части энергообеспечения и работы предприятий социальной сферы", - прокомментировал Новак.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
"Молдовагаз" направил в ПМР три миллиона кубометров газа
12 февраля, 10:46
 
ЭнергетикаПРИДНЕСТРОВЬЕГазРОССИЯАлександр Новак
 
 
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