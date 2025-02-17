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Россия в декабре снова стала главным поставщиком газа в Евросоюз

Россия в декабре снова стала главным поставщиком газа в Евросоюз - 17.02.2025, ПРАЙМ

Россия в декабре снова стала главным поставщиком газа в Евросоюз

Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз в денежном выражении: на нее пришлось четверть всех европейских закупок, однако по итогам всего | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:07+0300

2025-02-17T16:07+0300

2025-02-17T16:07+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз в денежном выражении: на нее пришлось четверть всех европейских закупок, однако по итогам всего года страна была третьей по полученным от поставок доходам, следует из данных Евростата. В предыдущий раз Россия была основным поставщиком газа для Евросоюза за месяц в сентябре: тогда ее доля достигла 23,7% от всех газовых закупок объединения. В тот месяц страна впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС, сообщало РИА Новости в ноябре. По итогам декабря Россия вновь стала главным экспортером "голубого топлива" в Евросоюз, увеличив свою долю до 25,2%, что стало максимумом с марта 2022 года (30,2%). При этом месяцем ранее эта доля составляла 18,8%, а годом ранее - 15,9%. Стоимость российских поставок достигла 1,8 миллиарда евро, что больше показателя месяцем ранее в полтора раза, а декабря 2023 года - на 41%. Главным образом Россия нарастила свою долю из-за падения поставок из других стран: Алжир сократил экспорт на 15,5% год к году, США - в полтора раза, Норвегия - на 9%. Единственным другим крупным поставщиком, который нарастил продажи газа в Евросоюз, стал Азербайджан - на 14% в годовом выражении. При этом по итогам года российские компании стали третьими по доходам от экспорта газа в Евросоюз - их доля увеличилась до 19,9% с 14% годом ранее. Лишь немногим больше у Алжира (21,5%) и США (20,5%). По итогам всего прошлого года Россия нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению, выяснило РИА Новости ранее из данных аналитической компании Bruegel.

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россия, газ, ес, сша, евростат