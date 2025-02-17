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Цены на газ в Европе опустились на 6 процентов

Цены на газ в Европе опустились на 6 процентов - 17.02.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе опустились на 6 процентов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника уменьшились на 6%, ниже 520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T20:42+0300

2025-02-17T20:42+0300

2025-02-17T20:42+0300

энергетика

газ

европа

мировые цены на газ

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника уменьшились на 6%, ниже 520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 540,9 доллара (–1,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 515,7 доллара (-6,1%), ценовой максимум – 551,9 доллара (+0,5%). Последние фьючерсы торговались по 517,2 доллара (-5,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 549,4 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе в прошлый вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. При этом по итогам торгов среды они снизились на 2,3%, в четверг - еще на 7,8%, снижение пятницы оказалось незначительным - лишь 0,2%. "Газовые цены в Европе продолжают коррекцию, которую они начали на прошлой неделе, в связи с появлением надежды на более быструю геополитическую деэскалацию... В ближайшие сутки новости из Саудовской Аравии, где могут встретиться делегации США и России, способны нарастить биржевую волатильность. Вся рыночная ставка заключается сейчас в том, что политики очень близки к конструктивному решению геополитического вопроса", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт отмечает, что в этом случае также теоретически возрождаются шансы на восстановление газового транзита через территорию Украины, при этом остается также "вопрос Северных потоков, а также работающего технически, но простаивающего газопровода Ямал-Европа". "Это могло бы решить столь острый вопрос с пополнением ПГХ после текущего отопительного сезона... Насколько глубокой может оказаться текущая коррекция в ценах на газ, сложно предположить - все зависит сугубо от информационного потока", - заключает аналитик. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, европа, мировые цены на газ