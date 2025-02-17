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В ГД внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в их дом

В ГД внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в их дом - 17.02.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в их дом

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, согласно которому граждане смогут... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T00:22+0300

2025-02-17T00:22+0300

2025-02-17T00:22+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, согласно которому граждане смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом без риска уголовного наказания, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается внести изменение в статью 37 "Необходимая оборона" УК РФ, дополнив ее положением, согласно которому не являются превышением пределов необходимой обороны действия лица, направленные на защиту от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, при незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица. "Представляется необходимым законодательно предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих родных и близких, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище, независимо от того, соответствовали ли защитные действия характеру и опасности посягательства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы отметили, что в постановление Верховного Суда РФ были внесены изменения, прямо назвавшие незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, как посягательство, допускающее причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны. Авторы инициативы добавили, что нарушение неприкосновенности жилища зачастую связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью. изнасилование, похищение человека. "В то же время, при совершении преступлений, связанных с незаконным проникновением в жилище, граждане, проживающие в данном жилище, не имеют возможности объективно оценить степень опасности посягательства. Выяснение же такой степени посягательства существенно увеличивает риск, которому подвергается обороняющийся, в том числе за счет повышения готовности посягающего к применению насилия при контакте с обороняющемся, установления посягающим факта присутствия и места нахождения обороняющегося", - сказано в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, верховный суд