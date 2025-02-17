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В ФРГ не видят смысла в мирных переговорах по Украине без участия Европы
В ФРГ не видят смысла в мирных переговорах по Украине без участия Европы - 17.02.2025, ПРАЙМ
В ФРГ не видят смысла в мирных переговорах по Украине без участия Европы
Мирные переговоры по Украине без участия Европы бессмысленны на фоне европейских санкций, заявил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:42+0300
2025-02-17T14:42+0300
2025-02-17T14:42+0300
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БЕРЛИН, 17 фев - ПРАЙМ. Мирные переговоры по Украине без участия Европы бессмысленны на фоне европейских санкций, заявил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. Он отметил, что на данный момент большая часть замороженных российских активов находится именно в ЕС, а также выразил уверенность касательно присутствия Европы за столом переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта. Как отметил Фишер, Европе играет ключевую роль в разрешении конфликта, поскольку большая часть замороженных российских активов находится в Европе. В качестве доводов он отметил антироссийские санкции, которые ввел Европейский союз, а также факт того, что Европа является сторонником Украины."Все эти факторы имеют значение, и, учитывая это, а также тот факт, что участие Европы является желанием самой Украины, мы, разумеется, будем присутствовать за столом переговоров", - заявил на брифинге Фишер. Фишер также заявил, что он не представляет, как Европа может не участвовать в переговорах по Украине, поскольку решение вопроса во многих аспектах, зависит от стран ЕС. В числе аспектов он выделил санкции против России, замороженные активы и гарантии безопасности.
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Политика, ЕВРОПА, ФРГ, УКРАИНА, переговоры, ЕС
В ФРГ не видят смысла в мирных переговорах по Украине без участия Европы
МИД ФРГ: Европа обязана присутствовать на переговорах по украинскому конфликту
БЕРЛИН, 17 фев - ПРАЙМ. Мирные переговоры по Украине без участия Европы бессмысленны на фоне европейских санкций, заявил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. Он отметил, что на данный момент большая часть замороженных российских активов находится именно в ЕС, а также выразил уверенность касательно присутствия Европы за столом переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Как отметил Фишер, Европе играет ключевую роль в разрешении конфликта, поскольку большая часть замороженных российских активов находится в Европе. В качестве доводов он отметил антироссийские санкции, которые ввел Европейский союз, а также факт того, что Европа является сторонником Украины.
"Все эти факторы имеют значение, и, учитывая это, а также тот факт, что участие Европы является желанием самой Украины, мы, разумеется, будем присутствовать за столом переговоров", - заявил на брифинге Фишер.
Фишер также заявил, что он не представляет, как Европа может не участвовать в переговорах по Украине, поскольку решение вопроса во многих аспектах, зависит от стран ЕС. В числе аспектов он выделил санкции против России, замороженные активы и гарантии безопасности.
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