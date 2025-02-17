https://1prime.ru/20250217/google-854996823.html

Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube

Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube - 17.02.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить в YouTube видеоролики с запрещенной к показу в РФ информацией, сообщили... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:57+0300

2025-02-17T13:57+0300

2025-02-17T13:57+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить в YouTube видеоролики с запрещенной к показу в РФ информацией, сообщили РИА Новости пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что речь идёт о нескольких видеороликах в YouTube, которые содержат информацию о российских Вооруженных силах в зоне проведения спецоперации.

https://1prime.ru/20250214/prilozhenie-854938658.html

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технологии, общество , youtube