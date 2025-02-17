https://1prime.ru/20250217/google-854996823.html
Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube
Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube - 17.02.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить в YouTube видеоролики с запрещенной к показу в РФ информацией, сообщили... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:57+0300
2025-02-17T13:57+0300
2025-02-17T13:57+0300
технологии
общество
youtube
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:44:3077:1774_1920x0_80_0_0_e2cb2da3f989665a22383fb6ae43c5d7.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить в YouTube видеоролики с запрещенной к показу в РФ информацией, сообщили РИА Новости пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что речь идёт о нескольких видеороликах в YouTube, которые содержат информацию о российских Вооруженных силах в зоне проведения спецоперации.
https://1prime.ru/20250214/prilozhenie-854938658.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_629d09248aace2dab6d644f94ab893eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , youtube
Технологии, Общество , YouTube
Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube
Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить видео в YouTube
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить в YouTube видеоролики с запрещенной к показу в РФ информацией, сообщили РИА Новости пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что речь идёт о нескольких видеороликах в YouTube, которые содержат информацию о российских Вооруженных силах в зоне проведения спецоперации.
Новое приложение Газпромбанка исчезло из App Store и Google Play