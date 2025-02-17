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Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube
Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube - 17.02.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить в YouTube видеоролики с запрещенной к показу в РФ информацией, сообщили... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:57+0300
2025-02-17T13:57+0300
технологии
общество
youtube
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить в YouTube видеоролики с запрещенной к показу в РФ информацией, сообщили РИА Новости пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что речь идёт о нескольких видеороликах в YouTube, которые содержат информацию о российских Вооруженных силах в зоне проведения спецоперации.
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технологии, общество , youtube
Технологии, Общество , YouTube
13:57 17.02.2025
 
Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube

Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить видео в YouTube

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить в YouTube видеоролики с запрещенной к показу в РФ информацией, сообщили РИА Новости пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что речь идёт о нескольких видеороликах в YouTube, которые содержат информацию о российских Вооруженных силах в зоне проведения спецоперации.
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