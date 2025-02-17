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В Госдуме предложили использовать термин "ночлежка" вместо "хостела"
В Госдуме предложили использовать термин "ночлежка" вместо "хостела" - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили использовать термин "ночлежка" вместо "хостела"
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения ассоциациям хостелов с предложением использовать в официальных названиях... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T06:45+0300
2025-02-17T06:45+0300
2025-02-17T06:45+0300
бизнес
экономика
общество
дмитрий гусев
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения ассоциациям хостелов с предложением использовать в официальных названиях организаций термин "ночлежка" вместо "хостел" для защиты русского языка от англицизмов, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем вам рассмотреть возможность инициировать обсуждения среди членов вашей ассоциации о внедрении положений данного законопроекта в наименования организаций и объектов размещения. В частности, предлагаем использовать русский аналог — "ночлежка" — вместо слова "хостел" в официальных названиях. Давайте вещи называть своими именами", - сказано в обращениях.
Гусев обратился к генеральному директору ООО "Ассоциация размещения" Алексею Бутримову, к президенту Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей Михаилу Овсянникову и к президенту Ассоциации развития индустрии хостелов Яне Бабиной.
В документах отмечается, что ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов, поэтому, по мнению парламентария, для более уважительного отношения к русскому языку, важно избегать употребления иностранных слов, особенно тех, у которых имеются общепринятые аналоги.
"Русский язык объединяет разные народы страны, поэтому важно уважительно к нему относиться. Давайте называть вещи своими именами. Без красивых завуалированных формулировок и чуждых нам англицизмов. Термин "ночлежка" имеет корни в русской культуре и поможет лучше отразить суть и функции такого жилья", - рассказал РИА Новости Гусев.
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бизнес, общество , дмитрий гусев, госдума
Бизнес, Экономика, Общество , Дмитрий Гусев, Госдума
В Госдуме предложили использовать термин "ночлежка" вместо "хостела"
Депутат Гусев предложил использовать термин "ночлежка" вместо слова "хостел"
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения ассоциациям хостелов с предложением использовать в официальных названиях организаций термин "ночлежка" вместо "хостел" для защиты русского языка от англицизмов, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем вам рассмотреть возможность инициировать обсуждения среди членов вашей ассоциации о внедрении положений данного законопроекта в наименования организаций и объектов размещения. В частности, предлагаем использовать русский аналог — "ночлежка" — вместо слова "хостел" в официальных названиях. Давайте вещи называть своими именами", - сказано в обращениях.
Гусев обратился к генеральному директору ООО "Ассоциация размещения" Алексею Бутримову, к президенту Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей Михаилу Овсянникову и к президенту Ассоциации развития индустрии хостелов Яне Бабиной.
В документах отмечается, что ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов, поэтому, по мнению парламентария, для более уважительного отношения к русскому языку, важно избегать употребления иностранных слов, особенно тех, у которых имеются общепринятые аналоги.
"Русский язык объединяет разные народы страны, поэтому важно уважительно к нему относиться. Давайте называть вещи своими именами. Без красивых завуалированных формулировок и чуждых нам англицизмов. Термин "ночлежка" имеет корни в русской культуре и поможет лучше отразить суть и функции такого жилья", - рассказал РИА Новости Гусев.