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На границе с Грузией приостановили движение грузовиков - 17.02.2025, ПРАЙМ
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На границе с Грузией приостановили движение грузовиков
На границе с Грузией приостановили движение грузовиков - 17.02.2025, ПРАЙМ
На границе с Грузией приостановили движение грузовиков
Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией с 16 февраля приостановлено из-за ухудшения погоды,... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:34+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией с 16 февраля приостановлено из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. "С 23.00 16 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда авторанспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении. ФТС подчеркивает, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. В ведомстве рекомендовали учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ГРУЗИЯ, РФ, МОСКВА, ФТС России, ФТС
00:34 17.02.2025
 
На границе с Грузией приостановили движение грузовиков

ФТС приостановила движение на границе с Грузией из-за ухудшения погоды

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией с 16 февраля приостановлено из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
"С 23.00 16 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда авторанспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении.
ФТС подчеркивает, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий.
В ведомстве рекомендовали учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
 
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