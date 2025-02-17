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В Грузии внесут новый законопроект об иноагентах, аналогичный американскому
В Грузии внесут новый законопроект об иноагентах, аналогичный американскому - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Грузии внесут новый законопроект об иноагентах, аналогичный американскому
Правящая партия "Грузинская мечта" внесет в парламент страны на рассмотрение проект закона о прозрачности иностранного влияния, аналогичный действующему в США,... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T19:59+0300
2025-02-17T19:59+0300
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ТБИЛИСИ, 17 фев - ПРАЙМ. Правящая партия "Грузинская мечта" внесет в парламент страны на рассмотрение проект закона о прозрачности иностранного влияния, аналогичный действующему в США, заявил на брифинге исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе. В начале февраля в "Грузинской мечте" сообщили, что инициируют новый закон об иностранных агентах, который будет дословным аналогом действующего в Соединенных Штатах закона FARA (Foreign Agents Registration Act), чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния"."На текущей неделе будет инициирован законопроект, аналогичный американскому "Фара" (Foreign Agents Registration Act, FARA - ред.), закон о прозрачности... Он будет слово в слово переведен с американского",- сказал Мдинарадзе.Кроме того, "Грузинская мечта" намерена вернуть в уголовный кодекс статью об "измене родине". "Согласно решению политсовета партии, в уголовном кодексе будет восстановлена статья об измене родины", - заявил Мдинарадзе.По его словам, данная статья была исключена из уголовного кодекса партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".Власти Грузии ранее приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Европейский союз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его, пригрозив приостановкой процесса присоединения к Евросоюзу, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
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грузия, сша, иностранные агенты
ГРУЗИЯ, США, Иностранные агенты
В Грузии внесут новый законопроект об иноагентах, аналогичный американскому
Власти Грузии внесут в парламент новый закон об иноагентах, аналогичный американскому
ТБИЛИСИ, 17 фев - ПРАЙМ. Правящая партия "Грузинская мечта" внесет в парламент страны на рассмотрение проект закона о прозрачности иностранного влияния, аналогичный действующему в США, заявил на брифинге исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе.
В начале февраля в "Грузинской мечте" сообщили, что инициируют новый закон об иностранных агентах, который будет дословным аналогом действующего в Соединенных Штатах закона FARA (Foreign Agents Registration Act), чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния".
"На текущей неделе будет инициирован законопроект, аналогичный американскому "Фара" (Foreign Agents Registration Act, FARA - ред.), закон о прозрачности... Он будет слово в слово переведен с американского",- сказал Мдинарадзе.
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Кроме того, "Грузинская мечта" намерена вернуть в уголовный кодекс статью об "измене родине". "Согласно решению политсовета партии, в уголовном кодексе будет восстановлена статья об измене родины", - заявил Мдинарадзе.
По его словам, данная статья была исключена из уголовного кодекса партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
Власти Грузии ранее приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Европейский союз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его, пригрозив приостановкой процесса присоединения к Евросоюзу, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.