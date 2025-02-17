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Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии
Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии - 17.02.2025, ПРАЙМ
Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии
Курс доллара снижается к иене в понедельник утром после выхода предварительных данных по ВВП Японии за четвертый квартал 2024 года, свидетельствуют данные... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T08:21+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене в понедельник утром после выхода предварительных данных по ВВП Японии за четвертый квартал 2024 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск курс доллара к иене опускался до 151,65 иены с уровня прошлого закрытия в 152,59 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время поднимался до 1,0495 доллара с 1,0486 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на символические 0,01%, до 106,7 пункта. Согласно предварительной оценке, ВВП Японии в четвертом квартале увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом аналитики прогнозировали рост показателя только лишь на 1%. Макроэкономическая статистика по стране учитывается Банком Японии при определении дальнейшей денежно-кредитной политики, которая оказывает влияние на динамику курса местной валюты. По итогам январского заседания японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5% с 0,25%.
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япония, иена, торги, рынки, ввп
Экономика, ЯПОНИЯ, иена, Торги, Рынки, ВВП
Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии
Иена укрепляется к доллару после предварительных данных по ВВП Японии
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене в понедельник утром после выхода предварительных данных по ВВП Японии за четвертый квартал 2024 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск курс доллара к иене опускался до 151,65 иены с уровня прошлого закрытия в 152,59 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время поднимался до 1,0495 доллара с 1,0486 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на символические 0,01%, до 106,7 пункта.
Согласно предварительной оценке, ВВП Японии в четвертом квартале увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом аналитики прогнозировали рост показателя только лишь на 1%.
Макроэкономическая статистика по стране учитывается Банком Японии при определении дальнейшей денежно-кредитной политики, которая оказывает влияние на динамику курса местной валюты. По итогам январского заседания японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5% с 0,25%.
Иена укрепляется к доллару