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Фондовые индексы АТР закрылись преимущественно ростом - 17.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250217/indeks-854994243.html
Фондовые индексы АТР закрылись преимущественно ростом
Фондовые индексы АТР закрылись преимущественно ростом - 17.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись преимущественно ростом
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном выросли, свидетельствуют данные торгов. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:15+0300
2025-02-17T13:15+0300
экономика
рынки
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном выросли, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,27%, до 3 355,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 2 048,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,02%, до 22 616,23 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,75%, до 2 610,42 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 опустился на 0,22%, до 8 537,1 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,1%, до 39 204,5 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, ВВП страны в прошлом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 1%. Ранее в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин встретился с предпринимателями, среди которых был и соучредитель Alibaba Джек Ма. По мнению экспертов, эта встреча могла стать причиной роста гонконгского индекса в понедельник."Некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, поскольку выражают очень высокие ожидания на встречу Си Цзиньпина с частными предпринимателями", - заявил директор пекинского инвестиционного банка Chanson &amp; Co Шень Мэн агентству Bloomberg.
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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, китай, си цзиньпин
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Си Цзиньпин
13:15 17.02.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись преимущественно ростом

Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном выросли, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,27%, до 3 355,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 2 048,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,02%, до 22 616,23 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,75%, до 2 610,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,22%, до 8 537,1 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,1%, до 39 204,5 пункта.
Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, ВВП страны в прошлом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 1%.
Ранее в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин встретился с предпринимателями, среди которых был и соучредитель Alibaba Джек Ма. По мнению экспертов, эта встреча могла стать причиной роста гонконгского индекса в понедельник.
"Некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, поскольку выражают очень высокие ожидания на встречу Си Цзиньпина с частными предпринимателями", - заявил директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шень Мэн агентству Bloomberg.
Индексы. - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Фондовые индексы АТР закрылись без однозначной динамики
10 февраля, 12:51
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионКИТАЙСи Цзиньпин
 
 
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