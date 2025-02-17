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Фондовые индексы АТР закрылись преимущественно ростом

Фондовые индексы АТР закрылись преимущественно ростом - 17.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись преимущественно ростом

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном выросли, свидетельствуют данные торгов. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:15+0300

2025-02-17T13:15+0300

2025-02-17T13:15+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном выросли, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,27%, до 3 355,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 2 048,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,02%, до 22 616,23 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,75%, до 2 610,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,22%, до 8 537,1 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,1%, до 39 204,5 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, ВВП страны в прошлом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 1%. Ранее в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин встретился с предпринимателями, среди которых был и соучредитель Alibaba Джек Ма. По мнению экспертов, эта встреча могла стать причиной роста гонконгского индекса в понедельник."Некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, поскольку выражают очень высокие ожидания на встречу Си Цзиньпина с частными предпринимателями", - заявил директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шень Мэн агентству Bloomberg.

https://1prime.ru/20250210/indeks-854809347.html

азиатско-тихоокеанский регион

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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, китай, си цзиньпин