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Индия создаст искусственный остров для первого "плавающего" аэропорта - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Индия создаст искусственный остров для первого "плавающего" аэропорта
Индия создаст искусственный остров для первого "плавающего" аэропорта - 17.02.2025, ПРАЙМ
Индия создаст искусственный остров для первого "плавающего" аэропорта
Индия планирует построить свой первый "плавающий" аэропорт, который будет расположен недалеко от финансовой столицы страны Мумбаи, передает агентство Блумберг... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:33+0300
2025-02-17T10:34+0300
бизнес
индия
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Индия планирует построить свой первый "плавающий" аэропорт, который будет расположен недалеко от финансовой столицы страны Мумбаи, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Как сообщили источники, знакомые с вопросом, в рамках усилий правительства Нарендры Моди по модернизации инфраструктуры страны, новый аэропорт будет построен на искусственном острове рядом с морским портом Вадхван – примерно в 125 километрах от существующего международного аэропорта Мумбаи. По словам другого источника, будущий объект будет похож на международный аэропорт Гонконга и международный аэропорт Кансай в Осаке, которые также построены на искусственных островах. Еще один источник сообщил, что в январе проект получил предварительное одобрение от федеральных министерств экологии и обороны, а также правительства штата Махараштра. Готовится технико-экономическое обоснование, после чего будет определена примерная сумма инвестиций. Как отмечает агентство, подобные проекты обычно требуют более десяти лет для введения в эксплуатацию. Строительство китайского международного аэропорта Далянь Цзиньчжоу Бэй, крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове, планируется завершить в 2035 году.
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бизнес, индия
Бизнес, ИНДИЯ
10:33 17.02.2025 (обновлено: 10:34 17.02.2025)
 
Индия создаст искусственный остров для первого "плавающего" аэропорта

Bloomberg: Индия создаст искусственный остров для своего "плавающего" аэропорта

© Фото : Unsplash/Aditya RajЖелезнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия
Железнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Aditya Raj
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Индия планирует построить свой первый "плавающий" аэропорт, который будет расположен недалеко от финансовой столицы страны Мумбаи, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Как сообщили источники, знакомые с вопросом, в рамках усилий правительства Нарендры Моди по модернизации инфраструктуры страны, новый аэропорт будет построен на искусственном острове рядом с морским портом Вадхван – примерно в 125 километрах от существующего международного аэропорта Мумбаи.
По словам другого источника, будущий объект будет похож на международный аэропорт Гонконга и международный аэропорт Кансай в Осаке, которые также построены на искусственных островах.
Еще один источник сообщил, что в январе проект получил предварительное одобрение от федеральных министерств экологии и обороны, а также правительства штата Махараштра. Готовится технико-экономическое обоснование, после чего будет определена примерная сумма инвестиций.
Как отмечает агентство, подобные проекты обычно требуют более десяти лет для введения в эксплуатацию. Строительство китайского международного аэропорта Далянь Цзиньчжоу Бэй, крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове, планируется завершить в 2035 году.
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