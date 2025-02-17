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Индия создаст искусственный остров для первого "плавающего" аэропорта

Индия создаст искусственный остров для первого "плавающего" аэропорта - 17.02.2025, ПРАЙМ

Индия создаст искусственный остров для первого "плавающего" аэропорта

Индия планирует построить свой первый "плавающий" аэропорт, который будет расположен недалеко от финансовой столицы страны Мумбаи, передает агентство Блумберг... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T10:33+0300

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бизнес

индия

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Индия планирует построить свой первый "плавающий" аэропорт, который будет расположен недалеко от финансовой столицы страны Мумбаи, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Как сообщили источники, знакомые с вопросом, в рамках усилий правительства Нарендры Моди по модернизации инфраструктуры страны, новый аэропорт будет построен на искусственном острове рядом с морским портом Вадхван – примерно в 125 километрах от существующего международного аэропорта Мумбаи. По словам другого источника, будущий объект будет похож на международный аэропорт Гонконга и международный аэропорт Кансай в Осаке, которые также построены на искусственных островах. Еще один источник сообщил, что в январе проект получил предварительное одобрение от федеральных министерств экологии и обороны, а также правительства штата Махараштра. Готовится технико-экономическое обоснование, после чего будет определена примерная сумма инвестиций. Как отмечает агентство, подобные проекты обычно требуют более десяти лет для введения в эксплуатацию. Строительство китайского международного аэропорта Далянь Цзиньчжоу Бэй, крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове, планируется завершить в 2035 году.

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бизнес, индия