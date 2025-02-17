https://1prime.ru/20250217/iskopaemye-855009994.html

СМИ: США отмели все правки Киева к соглашению по ископаемым на Украине

СМИ: США отмели все правки Киева к соглашению по ископаемым на Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: США отмели все правки Киева к соглашению по ископаемым на Украине

Представители Соединенных Штатов на встрече в Мюнхене отмели все ключевые правки Киева в проекте соглашения, предусматривающего добычу полезных ископаемых на... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T19:18+0300

2025-02-17T19:18+0300

2025-02-17T19:29+0300

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

полезные ископаемые

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Представители Соединенных Штатов на встрече в Мюнхене отмели все ключевые правки Киева в проекте соглашения, предусматривающего добычу полезных ископаемых на Украине, пишет украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники. Ранее в понедельник "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты ставили условие для проведения встречи Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене, которое заключалось в том, что сначала Украина должна была подписать соглашение о добыче ископаемых. "После того как Украина в поисках компромисса передала американцам доработанный вариант соглашения, те в ответ отменили все ключевые правки и, по сути, поставили Украину перед условием – либо подписываете то, что мы дали, либо ничего. А встречи с Вэнсом не будет. Потому что встреча возможна только "в пакете "с подписанием", - говорится в сообщении "Европейской правды".По данным издания, США в предложенном Киеву соглашении по ископаемым претендовали на сферу нефтегазодобычи."США претендовали на добычу не только редкоземельных металлов, как это публично звучало от Дональда Трампа… Планы Трампа по контролю за ресурсами Украины были значительно шире и охватывали другие критические материалы, например, литий, а также традиционные ресурсы – например, сферу нефтегазодобычи", - говорится в сообщении издания.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post со ссылкой на на конгрессменов писала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на половину еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по национальной безопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.

https://1prime.ru/20250215/zelenskiy-854963049.html

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, полезные ископаемые