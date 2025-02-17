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Источник рассказал о смертности среди пехоты ВСУ в Курской области

Источник рассказал о смертности среди пехоты ВСУ в Курской области - 17.02.2025, ПРАЙМ

Источник рассказал о смертности среди пехоты ВСУ в Курской области

Смертность среди пехоты ВСУ в Курской области увеличилась в связи с резким похолоданием, не имея тёплой одежды, противник замерзает на позициях в Курской... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T07:15+0300

2025-02-17T07:15+0300

2025-02-17T07:15+0300

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КУРСК, 17 фев - ПРАЙМ. Смертность среди пехоты ВСУ в Курской области увеличилась в связи с резким похолоданием, не имея тёплой одежды, противник замерзает на позициях в Курской области, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север". "В результате успешной комплексной работы подразделений группировки войск "Север", противник не может произвести ротацию и осуществить подвоз тёплой одежды, боеприпасов и питания. Украинские военные, которые ранее заняли позиции в Курской области, были легко одеты, без тёплых вещей. В связи с резким похолоданием наблюдается высокая смертность от холода", - рассказал военнослужащий группировки войск "Север". Уточняется, что сейчас температура в лесах составляет до минус 15 градусов по Цельсию. "Мы наблюдаем, как увеличилось количество трупов замерзших солдат ВСУ в лесополосах. Тяжело раненым военнослужащим практически не остаётся шансов дожить до утра. Противник не эвакуирует своих бойцов с поля боя", — добавил собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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общество , россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф