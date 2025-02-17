Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62% - 17.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250217/javka-854977631.html
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62% - 17.02.2025, ПРАЙМ
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%
Добавлены подробности (4 абзац). | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:01+0300
2025-02-17T00:01+0300
экономика
общество
россия
абхазия
цик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854977631.jpg?1739739665
Добавлены подробности (4 абзац). СУХУМ, 16 фев – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней. Ранее Маршан сообщил журналистам утром после подсчёта голосов, что на досрочных выборах обязательно будет второй тур, в нем поучаствуют кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. "Итоговая явка на выборах составила почти 69%", - сказал Маршан на итоговом брифинге в воскресенье. В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 тысяч 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, - 143 тысячи 960 человек. Из этих цифр также следует, что 2798 бюллетеней были признаны недействительными, 1381 - бюллетени "против всех".
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, абхазия, цик
Экономика, Общество , РОССИЯ, АБХАЗИЯ, ЦИК
00:01 17.02.2025
 
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%

ЦИК Абхазии: итоговая явка на выборах президента составила 68,62%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлены подробности (4 абзац).
СУХУМ, 16 фев – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней.
Ранее Маршан сообщил журналистам утром после подсчёта голосов, что на досрочных выборах обязательно будет второй тур, в нем поучаствуют кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
"Итоговая явка на выборах составила почти 69%", - сказал Маршан на итоговом брифинге в воскресенье.
В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 тысяч 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, - 143 тысячи 960 человек. Из этих цифр также следует, что 2798 бюллетеней были признаны недействительными, 1381 - бюллетени "против всех".
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯАБХАЗИЯЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала