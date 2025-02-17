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Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%

Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62% - 17.02.2025, ПРАЙМ

Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%

Добавлены подробности (4 абзац). | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T00:01+0300

2025-02-17T00:01+0300

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Добавлены подробности (4 абзац). СУХУМ, 16 фев – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней. Ранее Маршан сообщил журналистам утром после подсчёта голосов, что на досрочных выборах обязательно будет второй тур, в нем поучаствуют кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. "Итоговая явка на выборах составила почти 69%", - сказал Маршан на итоговом брифинге в воскресенье. В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 тысяч 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, - 143 тысячи 960 человек. Из этих цифр также следует, что 2798 бюллетеней были признаны недействительными, 1381 - бюллетени "против всех".

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общество , россия, абхазия, цик