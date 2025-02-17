https://1prime.ru/20250217/javka-854977631.html
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62% - 17.02.2025, ПРАЙМ
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%
Добавлены подробности (4 абзац). | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:01+0300
2025-02-17T00:01+0300
2025-02-17T00:01+0300
экономика
общество
россия
абхазия
цик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854977631.jpg?1739739665
Добавлены подробности (4 абзац).
СУХУМ, 16 фев – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней.
Ранее Маршан сообщил журналистам утром после подсчёта голосов, что на досрочных выборах обязательно будет второй тур, в нем поучаствуют кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
"Итоговая явка на выборах составила почти 69%", - сказал Маршан на итоговом брифинге в воскресенье.
В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 тысяч 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, - 143 тысячи 960 человек. Из этих цифр также следует, что 2798 бюллетеней были признаны недействительными, 1381 - бюллетени "против всех".
абхазия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, абхазия, цик
Экономика, Общество , РОССИЯ, АБХАЗИЯ, ЦИК
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%
ЦИК Абхазии: итоговая явка на выборах президента составила 68,62%
Добавлены подробности (4 абзац).
СУХУМ, 16 фев – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней.
Ранее Маршан сообщил журналистам утром после подсчёта голосов, что на досрочных выборах обязательно будет второй тур, в нем поучаствуют кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
"Итоговая явка на выборах составила почти 69%", - сказал Маршан на итоговом брифинге в воскресенье.
В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 тысяч 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, - 143 тысячи 960 человек. Из этих цифр также следует, что 2798 бюллетеней были признаны недействительными, 1381 - бюллетени "против всех".