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Кандидат в канцлеры ФРГ выступила против поставок Taurus Украине
Кандидат в канцлеры ФРГ выступила против поставок Taurus Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
Кандидат в канцлеры ФРГ выступила против поставок Taurus Украине
Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов выступила против поставок крылатых ракет... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:43+0300
2025-02-17T00:43+0300
2025-02-17T00:43+0300
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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов выступила против поставок крылатых ракет Taurus, потому что это бы напрямую вовлекло страну в украинский конфликт.
По мнению Вайдель, нельзя допустить поставку Taurus Украине, потому что вместе с ракетами потребуется отправить и немецких солдат, что "сделало бы Германию прямым участником войны". Дебаты транслировал немецкий телеканал NTV.
"Я могу сказать одно: никаких немецких солдат на территории Украины, никакого дальнейшего снабжения Украины немецким оружием быть не должно. Можно было бы обсуждать участие в международных миротворческих силах, но даже этот шанс мы упустили. Почему? Потому что Россия больше не воспринимает нас как нейтральную сторону", - сказала Вайдель.
Она подчеркнула, что присутствие немецких солдат на территории Украины в любом случае станет провокацией для России.
Вайдель добавила, что, добиваясь прекращения огня, президент США делает то, за что АдГ борется уже 3 года, но ее за это "все это время осуждали и критиковали".
Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Действующий канцлер Олаф Шольц в середине декабря 2024 года обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Претендующий на пост канцлера Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания выдвинуть России "ультиматум" о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Согласно последнему опросу института INSA, "Альтернатива для Германии" находится на втором месте с рейтингом 21%, наиболее популярной политической силой с поддержкой в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.
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мировая экономика, украина, германия, сша, алиса вайдель, олаф шольц, владимир путин, нато, адг, мид рф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, Алиса Вайдель, Олаф Шольц, Владимир Путин, НАТО, АдГ, МИД РФ
Кандидат в канцлеры ФРГ выступила против поставок Taurus Украине
Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель выступила против поставок ракет Taurus Украине
МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов выступила против поставок крылатых ракет Taurus, потому что это бы напрямую вовлекло страну в украинский конфликт.
По мнению Вайдель, нельзя допустить поставку Taurus Украине, потому что вместе с ракетами потребуется отправить и немецких солдат, что "сделало бы Германию прямым участником войны". Дебаты транслировал немецкий телеканал NTV.
"Я могу сказать одно: никаких немецких солдат на территории Украины, никакого дальнейшего снабжения Украины немецким оружием быть не должно. Можно было бы обсуждать участие в международных миротворческих силах, но даже этот шанс мы упустили. Почему? Потому что Россия больше не воспринимает нас как нейтральную сторону", - сказала Вайдель.
Она подчеркнула, что присутствие немецких солдат на территории Украины в любом случае станет провокацией для России.
Вайдель добавила, что, добиваясь прекращения огня, президент США делает то, за что АдГ борется уже 3 года, но ее за это "все это время осуждали и критиковали".
Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Действующий канцлер Олаф Шольц в середине декабря 2024 года обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Претендующий на пост канцлера Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания выдвинуть России "ультиматум" о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Согласно последнему опросу института INSA, "Альтернатива для Германии" находится на втором месте с рейтингом 21%, наиболее популярной политической силой с поддержкой в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.