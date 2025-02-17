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Россияне стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов
Россияне стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов - 17.02.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов
Количество жалоб россиян на списания, связанные с мошенничеством, значительно выросло в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает газета "Ведомости". | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:59+0300
2025-02-17T09:59+0300
экономика
мошенничество
общество
россия
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Количество жалоб россиян на списания, связанные с мошенничеством, значительно выросло в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает газета "Ведомости".Финансовый омбудсмен Светлана Максимова отметила, что число жалоб увеличилось на 1,6 раза и достигло около 2500. Жалобы поступали на хищение денег с банковских счетов и вкладов, а также на оформление кредитов с последующим выводом средств.Кроме того, в 2025 году эксперты отметили рост жалоб на досрочное расторжение договоров, совершаемое мошенниками от имени клиентов. Это приводит к потере возможности получения дохода от вложенных средств, заключили в издании.
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мошенничество, общество , россия
Экономика, мошенничество, Общество , РОССИЯ
09:59 17.02.2025
 
Россияне стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов

"Ведомости": россияне стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Симферополе.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Количество жалоб россиян на списания, связанные с мошенничеством, значительно выросло в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает газета "Ведомости".
Финансовый омбудсмен Светлана Максимова отметила, что число жалоб увеличилось на 1,6 раза и достигло около 2500. Жалобы поступали на хищение денег с банковских счетов и вкладов, а также на оформление кредитов с последующим выводом средств.
Кроме того, в 2025 году эксперты отметили рост жалоб на досрочное расторжение договоров, совершаемое мошенниками от имени клиентов. Это приводит к потере возможности получения дохода от вложенных средств, заключили в издании.
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