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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T01:55+0300
2025-02-17T01:55+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Киеве звучит с 00.12 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Киев, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ
В Киеве прогремели взрывы
"Общественное": в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Киеве звучит с 00.12 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.