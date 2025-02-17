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В КНР не хотят, чтобы Сеул политизировал научно-технические вопросы

В КНР не хотят, чтобы Сеул политизировал научно-технические вопросы - 17.02.2025, ПРАЙМ

В КНР не хотят, чтобы Сеул политизировал научно-технические вопросы

Китай на фоне ограничения загрузки DeepSeek в Южной Корее выразил надежду на то, что Сеул откажется от политизации торгово-экономических и научно-технических... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T11:31+0300

2025-02-17T11:31+0300

2025-02-17T11:31+0300

китай

deepseek

ии

южная корея

сеул

технологии

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ПЕКИН, 17 фев – ПРАЙМ. Китай на фоне ограничения загрузки DeepSeek в Южной Корее выразил надежду на то, что Сеул откажется от политизации торгово-экономических и научно-технических вопросов, а также не станет превращать их вопросы безопасности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее агентство Рёнхап сообщило об ограничении загрузки приложения DeepSeek в Корее из-за несоответствия законодательству о защите персональных данных."По этому конкретному вопросу, пожалуйста, обратитесь в компетентные органы Китая. Я хочу подчеркнуть, что правительство КНР всегда требовало от китайских предприятий вести свою деятельность за границей в строгом соответствии с местными законами и правилами", - заявил Го Цзякунь на просьбу прокомментировать ситуацию с DeepSeek в Южной Корее.Кроме того, представитель МИД Китая отметил, что он надеется, что страны не станут прибегать к политизации торгово-экономических и научно-технических вопросоа и не станут превращать их в вопросы безопасности.Ранее, 31 января, из-за нарастающих споров касательно политики обработки персональных данных DeepSeek, в головной офис компании со стороны Комиссии по защите персональных данных был направлен запрос с требованиями разъяснений, касающихся вопросов сбора данных и их обработки в процессе разработки и предоставления сервиса. Основные вопросы касались субъекта обработки персональных данных, перечня и целей сбора данных, способов их использования и хранения, а также возможности их передачи третьим лицам. По окончании анализа ведомство обнаружило некоторые недостатки в работе чат-бота, которые были связаны с функциями передачи данных третьим лицам и политикой обработки персональных данных. Китайская компания DeepSeek 20 января сообщила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ). Согласно данным на сайте компании, версия чат-бота не уступала западному ChatGPT. Кроме того, после выпуска новой версии ассистента соответствующее мобильное приложение вскоре возглавило рейтинги таких стран, как США, Великобритания, ОАЭ, Япония, Южная Корея, Китай. Позже, 27 января, из-за успеха сервиса было зафиксировано снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.

https://1prime.ru/20250217/koreja-854981023.html

китай

южная корея

сеул

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китай, deepseek, ии, южная корея, сеул, технологии