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В МИД Китая призвали США быть осторожными с тайваньским вопросом

В МИД Китая призвали США быть осторожными с тайваньским вопросом - 17.02.2025, ПРАЙМ

В МИД Китая призвали США быть осторожными с тайваньским вопросом

Китай призывает США быть крайне осторожными в том, что касается тайваньского вопроса, и перестать поддерживать независимость острова, заявил на брифинге в... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T11:59+0300

2025-02-17T11:59+0300

2025-02-17T11:59+0300

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ПЕКИН, 17 фев – ПРАЙМ. Китай призывает США быть крайне осторожными в том, что касается тайваньского вопроса, и перестать поддерживать независимость острова, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее СМИ сообщали, что госдепартамент США в справке об отношениях с Тайванем на своем сайте удалил формулировку: "мы не поддерживаем независимость Тайваня". "Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, быть крайне осторожными в том, что касается тайваньского вопроса, прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая", - заявил Го Цзякунь. Он также призвал США прекратить помогать Тайваню расширять его международное пространство, перестать поддерживать независимость Тайваня, избегать нанесения дальнейшего серьезного ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://1prime.ru/20250211/tayvan-854835390.html

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китай, сша, тайвань, мировая экономика