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Киев назвал КНР хорошим посредником в вопросе решения конфликта на Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Киев назвал КНР хорошим посредником в вопросе решения конфликта на Украине
Киев назвал КНР хорошим посредником в вопросе решения конфликта на Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
Киев назвал КНР хорошим посредником в вопросе решения конфликта на Украине
Киев считает, что Китай может стать хорошим посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта при желании руководства КНР принять в этом участие,... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T16:47+0300
2025-02-17T16:47+0300
политика
китай
украина
киев
владимир зеленский
ван и
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Киев считает, что Китай может стать хорошим посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта при желании руководства КНР принять в этом участие, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило. "Китай может быть сильной державой, стоящей за всей этой ситуацией, а также может быть хорошим посредником, если этого захочет китайское руководство... Они могут изучить, как они могут принять участие", - сказал Брусило в интервью Bloomberg TV.Как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне, китайские чиновники недавно направили через посредников предложение команде президента США Дональда Трампа провести саммит с Россией, выразив также желание содействовать миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. Тем не менее, официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что не обладает информацией по поводу такого предложения. Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью агентству РИА Новости сообщил, что большинство из идей, которые предлагает Китай, могут быть взяты за основу в дальнейшей работе на различных этапах урегулирования украинского конфликта.В прошлом году Китай и Бразилия совместно представили план политического урегулирования конфликта на Украине, состоявшего их шести пунктов. План в дальнейшем получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава МИД Китая Ван И позднее сообщил, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
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китай, украина, киев, владимир зеленский, ван и
Политика, КИТАЙ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Ван И
16:47 17.02.2025
 
Киев назвал КНР хорошим посредником в вопросе решения конфликта на Украине

Брусило: КНР при желании мог бы обдумать участие в решении конфликта на Украине

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Александр Штоль
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Киев считает, что Китай может стать хорошим посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта при желании руководства КНР принять в этом участие, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило.
"Китай может быть сильной державой, стоящей за всей этой ситуацией, а также может быть хорошим посредником, если этого захочет китайское руководство... Они могут изучить, как они могут принять участие", - сказал Брусило в интервью Bloomberg TV.
Как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне, китайские чиновники недавно направили через посредников предложение команде президента США Дональда Трампа провести саммит с Россией, выразив также желание содействовать миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. Тем не менее, официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что не обладает информацией по поводу такого предложения.
Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью агентству РИА Новости сообщил, что большинство из идей, которые предлагает Китай, могут быть взяты за основу в дальнейшей работе на различных этапах урегулирования украинского конфликта.
В прошлом году Китай и Бразилия совместно представили план политического урегулирования конфликта на Украине, состоявшего их шести пунктов. План в дальнейшем получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава МИД Китая Ван И позднее сообщил, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
В ОАЭ подтвердили готовность помочь урегулированию конфликта на Украине
14:21
 
ПолитикаКИТАЙУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийВан И
 
 
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