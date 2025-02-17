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В Совфеде обозначили условие возвращения зарубежных компаний в Россию - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде обозначили условие возвращения зарубежных компаний в Россию
В Совфеде обозначили условие возвращения зарубежных компаний в Россию - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Совфеде обозначили условие возвращения зарубежных компаний в Россию
Зарубежные компании, которые захотят вернуться в Россию, должны это делать на условиях нашей страны, уверен первый замглавы бюджетного комитета Совфеда... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T16:35+0300
2025-02-17T16:35+0300
экономика
россия
совфед
бизнес
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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Зарубежные компании, которые захотят вернуться в Россию, должны это делать на условиях нашей страны, уверен первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных предприятий, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на исследование Kokoc Group. "Я думаю, что пока рано обсуждать возвращение ушедших компаний, однако очень важно, чтобы они вернулись на наших условиях", - сказал сенатор РИА Новости. В особенности те, "кто ранее осудил Россию, я думаю, такое не может быть просто забыто", заключил Шендерюк-Жидков.
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россия, совфед, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Совфед, Бизнес
16:35 17.02.2025
 
В Совфеде обозначили условие возвращения зарубежных компаний в Россию

Шендерюк-Жидков: зарубежные компании должны возвращаться в РФ на наших условиях

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Зарубежные компании, которые захотят вернуться в Россию, должны это делать на условиях нашей страны, уверен первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных предприятий, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на исследование Kokoc Group.
"Я думаю, что пока рано обсуждать возвращение ушедших компаний, однако очень важно, чтобы они вернулись на наших условиях", - сказал сенатор РИА Новости.
В особенности те, "кто ранее осудил Россию, я думаю, такое не может быть просто забыто", заключил Шендерюк-Жидков.
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