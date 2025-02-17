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Глава Мюнхенской конференции назвал форум "кошмарным сном" для Европы - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Глава Мюнхенской конференции назвал форум "кошмарным сном" для Европы
Глава Мюнхенской конференции назвал форум "кошмарным сном" для Европы - 17.02.2025, ПРАЙМ
Глава Мюнхенской конференции назвал форум "кошмарным сном" для Европы
Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в определенном смысле стала "кошмарным сном" для Европы, заявил глава конференции Кристоф Хойсген. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:58+0300
2025-02-17T09:58+0300
политика
европа
украина
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дональд трамп
мировая экономика
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в определенном смысле стала "кошмарным сном" для Европы, заявил глава конференции Кристоф Хойсген. "Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном... Вместе с тем, это была очень многое проясняющая конференция", - заявил он в эфире телеканала ZDF. По словам Хойсгена, мероприятие показало, что США при президенте Дональде Трампе будто живет "на другой планете". Кроме того, на конференции отметили, что даже республиканские сенаторы вели себя крайне осторожно в публичных высказываниях, явно опасаясь своего президента, добавил Хойсген.Глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что если между Россией и Украиной начнутся мирные переговоры, Европа должна также принять в них участие.Как заявил Хойсген, Европа должна показать гораздо большую силу. Также он отметил, что Европа не просто стремится быть частью переговорного процесса, но должна разработать собственную стратегию обеспечения безопасности Украины.В пятницу на Мюнхенской конференции выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что европейские лидеры не учитывают мнение своих граждан. По его словам, власти относятся к людям так, будто те "обученные животные", не слушают избирателей, а выборы могут отменять или подавлять, ссылаясь на сомнительные основания, как это случилось в Румынии. Вэнс выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а она сама. Речь вице-президента встретили молча и почти без аплодисментов. Позже президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление Вэнса, отметив, что вице-президент сказал правильные вещи, а также предостерег Европу от возможных рисков.В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
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европа, украина, сша, дональд трамп, мировая экономика, джей ди вэнс
Политика, ЕВРОПА, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, Джей Ди Вэнс
09:58 17.02.2025
 
Глава Мюнхенской конференции назвал форум "кошмарным сном" для Европы

Хойсген: Мюнхенская конференция обернулась для Европы "кошмарным сном"

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : официальный сайт EU
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в определенном смысле стала "кошмарным сном" для Европы, заявил глава конференции Кристоф Хойсген.
"Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном... Вместе с тем, это была очень многое проясняющая конференция", - заявил он в эфире телеканала ZDF.
По словам Хойсгена, мероприятие показало, что США при президенте Дональде Трампе будто живет "на другой планете". Кроме того, на конференции отметили, что даже республиканские сенаторы вели себя крайне осторожно в публичных высказываниях, явно опасаясь своего президента, добавил Хойсген.
Глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что если между Россией и Украиной начнутся мирные переговоры, Европа должна также принять в них участие.
Как заявил Хойсген, Европа должна показать гораздо большую силу. Также он отметил, что Европа не просто стремится быть частью переговорного процесса, но должна разработать собственную стратегию обеспечения безопасности Украины.
В пятницу на Мюнхенской конференции выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что европейские лидеры не учитывают мнение своих граждан. По его словам, власти относятся к людям так, будто те "обученные животные", не слушают избирателей, а выборы могут отменять или подавлять, ссылаясь на сомнительные основания, как это случилось в Румынии. Вэнс выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а она сама. Речь вице-президента встретили молча и почти без аплодисментов. Позже президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление Вэнса, отметив, что вице-президент сказал правильные вещи, а также предостерег Европу от возможных рисков.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Флаги Евросоюза, Франция
Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил глава Евросовета
09:11
 
ПолитикаЕВРОПАУКРАИНАСШАДональд ТрампМировая экономикаДжей Ди Вэнс
 
 
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