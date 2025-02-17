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Кабмин выделит свыше 170 млн на льготное кредитование в новых регионах - 17.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250217/kredit-854983731.html
Кабмин выделит свыше 170 млн на льготное кредитование в новых регионах
Кабмин выделит свыше 170 млн на льготное кредитование в новых регионах - 17.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин выделит свыше 170 млн на льготное кредитование в новых регионах
Правительство приняло решение выделить свыше 170 миллионов рублей для финансовой поддержки программы льготного кредитования предприятий малого и среднего... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:23+0300
2025-02-17T09:35+0300
экономика
финансы
бизнес
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Правительство приняло решение выделить свыше 170 миллионов рублей для финансовой поддержки программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина."На субсидирование льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будет направлено более 170 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в официальном сообщении. В правительстве пояснили, что выделенные средства обеспечат сохранение льготной процентной ставки по кредитам, которые были выданы ранее, а также позволят предоставить новые займы на общую сумму не менее 350 миллионов рублей в течение 2025 года.Кредитная программа, запущенная правительством в 2023 году, предусматривает выдачу займов МСБ по ставке до 10% годовых на срок до трех лет. Обеспечением по кредиту выступает поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Максимальный размер займа -- 50 миллионов рублей. Воспользоваться льготным кредитованием предприниматели смогут до конца 2025 года.
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финансы, бизнес, херсонская область
Экономика, Финансы, Бизнес, Херсонская область
09:23 17.02.2025 (обновлено: 09:35 17.02.2025)
 
Кабмин выделит свыше 170 млн на льготное кредитование в новых регионах

Кабмин выделит более 170 млн рублей на программу льготного кредитования МСП

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Правительство приняло решение выделить свыше 170 миллионов рублей для финансовой поддержки программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"На субсидирование льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будет направлено более 170 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в официальном сообщении.
В правительстве пояснили, что выделенные средства обеспечат сохранение льготной процентной ставки по кредитам, которые были выданы ранее, а также позволят предоставить новые займы на общую сумму не менее 350 миллионов рублей в течение 2025 года.
Кредитная программа, запущенная правительством в 2023 году, предусматривает выдачу займов МСБ по ставке до 10% годовых на срок до трех лет. Обеспечением по кредиту выступает поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Максимальный размер займа -- 50 миллионов рублей. Воспользоваться льготным кредитованием предприниматели смогут до конца 2025 года.
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