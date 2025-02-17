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Эксперт призвал к созданию в России собственной биржи криптовалют
Эксперт призвал к созданию в России собственной биржи криптовалют - 17.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт призвал к созданию в России собственной биржи криптовалют
Создание собственной биржи криптовалют в России было бы полезным как для рынка, так и для власти, заявил управляющий партнер юридической компании "Щекин и... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T17:20+0300
2025-02-17T17:20+0300
2025-02-17T17:20+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Создание собственной биржи криптовалют в России было бы полезным как для рынка, так и для власти, заявил управляющий партнер юридической компании "Щекин и партнеры" Денис Щекин, выступая на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП. "Нужна биржа. Если бы ваша уважаемая организация выступила в поддержку создания институциональных механизмов по продаже криптовалюты за рубли, то есть российской криптобиржи, это было бы большим плюсом. И котировки бы мы оттуда брали, и свободно могли бы продавать и покупать криптовалюту", - сказал Щекин, обращаясь к руководству РСПП. Он напомнил, что по действующему законодательству криптовалюту можно легально обменивать на рубли, однако институциональной инфраструктуры в стране для этого нет. Кроме того, для расчета налогооблагаемой базы для майнеров установлена формула: "рыночная котировка криптовалюты минус 20%". Майнеры должны самостоятельно выбрать зарубежную площадку, чьи котировки будут использовать для исчисления налогов. Эта площадка должна соответствовать установленным в законе критериям: в частности, оборот криптовалют на ней должен быть не менее 100 миллиардов рублей в день, а сама биржа должна работать не менее трех лет. "Есть такие иностранные криптобиржи, но это все сложно. Надо, конечно, уходить от этого на российскую криптобиржу – это еще один повод ее создать. Или на публикацию госорганом котировок", - сказал Щекин. Эксперт напомнил также, что при подготовке закона о налогообложении майнинга криптовалют участники рынка предлагали механизм, когда уполномоченный государственный орган будет публиковать котировки криптовалют для расчета налогов. Но такая идея не была поддержана. При этом, по его словам, властям пришлось принять тот факт, что на зарубежных площадках криптовалюта, добытая в России, торгуется с дисконтом: именно по этой причине для налогоплательщиков была предусмотрена 20% скидка к выбранной рыночной котировке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
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финансы, рынок криптовалюты
Экономика, Финансы, рынок криптовалюты
Эксперт призвал к созданию в России собственной биржи криптовалют
Эксперт Щекин: России нужна собственная биржа криптовалют
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Создание собственной биржи криптовалют в России было бы полезным как для рынка, так и для власти, заявил управляющий партнер юридической компании "Щекин и партнеры" Денис Щекин, выступая на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП.
"Нужна биржа. Если бы ваша уважаемая организация выступила в поддержку создания институциональных механизмов по продаже криптовалюты за рубли, то есть российской криптобиржи, это было бы большим плюсом. И котировки бы мы оттуда брали, и свободно могли бы продавать и покупать криптовалюту", - сказал Щекин, обращаясь к руководству РСПП. Он напомнил, что по действующему законодательству криптовалюту можно легально обменивать на рубли, однако институциональной инфраструктуры в стране для этого нет.
Кроме того, для расчета налогооблагаемой базы для майнеров установлена формула: "рыночная котировка криптовалюты минус 20%". Майнеры должны самостоятельно выбрать зарубежную площадку, чьи котировки будут использовать для исчисления налогов. Эта площадка должна соответствовать установленным в законе критериям: в частности, оборот криптовалют на ней должен быть не менее 100 миллиардов рублей в день, а сама биржа должна работать не менее трех лет.
"Есть такие иностранные криптобиржи, но это все сложно. Надо, конечно, уходить от этого на российскую криптобиржу – это еще один повод ее создать. Или на публикацию госорганом котировок", - сказал Щекин.
Эксперт напомнил также, что при подготовке закона о налогообложении майнинга криптовалют участники рынка предлагали механизм, когда уполномоченный государственный орган будет публиковать котировки криптовалют для расчета налогов. Но такая идея не была поддержана. При этом, по его словам, властям пришлось принять тот факт, что на зарубежных площадках криптовалюта, добытая в России, торгуется с дисконтом: именно по этой причине для налогоплательщиков была предусмотрена 20% скидка к выбранной рыночной котировке.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
Эксперт рассказал, почему регионы России не получают доход от майнинга