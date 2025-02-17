https://1prime.ru/20250217/kurs-855011315.html
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,1%
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,1% - 17.02.2025, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,1%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе 2025 года увеличился на 3,1%... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T20:10+0300
2025-02-17T20:10+0300
2025-02-17T20:10+0300
экономика
банк россии
курсы валют
рубль
доллар
евро
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе 2025 года увеличился на 3,1% по отношению к декабрю прошлого года, а к январю 2024 года - снизился на 0,3%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару за январь вырос на 2,8%, к евро - на 3,9%, а к юаню - на 3,5%. Номинальный курс рубля к доллару в январе увеличился на 1,6%, к евро - на 3%, к юаню - на 2,2%.
https://1prime.ru/20250217/yuan-855010234.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:51:2595:1997_1920x0_80_0_0_e7eba5da5a0c43618ba2a934dedf0168.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, курсы валют, рубль, доллар, евро, юань
Экономика, Банк России, курсы валют, рубль, доллар, евро, юань
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,1%
Банк России: реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,1%
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе 2025 года увеличился на 3,1% по отношению к декабрю прошлого года, а к январю 2024 года - снизился на 0,3%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару за январь вырос на 2,8%, к евро - на 3,9%, а к юаню - на 3,5%.
Номинальный курс рубля к доллару в январе увеличился на 1,6%, к евро - на 3%, к юаню - на 2,2%.
Курс рубля к юаню завершил понедельник уверенным ростом