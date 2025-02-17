https://1prime.ru/20250217/kurs-855011315.html

Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,1%

Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,1% - 17.02.2025, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,1%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе 2025 года увеличился на 3,1%... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T20:10+0300

2025-02-17T20:10+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе 2025 года увеличился на 3,1% по отношению к декабрю прошлого года, а к январю 2024 года - снизился на 0,3%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару за январь вырос на 2,8%, к евро - на 3,9%, а к юаню - на 3,5%. Номинальный курс рубля к доллару в январе увеличился на 1,6%, к евро - на 3%, к юаню - на 2,2%.

https://1prime.ru/20250217/yuan-855010234.html

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банк россии, курсы валют, рубль, доллар, евро, юань