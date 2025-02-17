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РФ готова помочь Намибии с поставками лекарств, заявили в Минздраве - 17.02.2025, ПРАЙМ
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РФ готова помочь Намибии с поставками лекарств, заявили в Минздраве
РФ готова помочь Намибии с поставками лекарств, заявили в Минздраве - 17.02.2025, ПРАЙМ
РФ готова помочь Намибии с поставками лекарств, заявили в Минздраве
Россия и Намибия могут расширить сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности, РФ готова оказать помощь в обеспечении поставок необходимых лекарств,... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:11+0300
2025-02-17T15:11+0300
экономика
минздрав
рф
намибия
лекарства
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Россия и Намибия могут расширить сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности, РФ готова оказать помощь в обеспечении поставок необходимых лекарств, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел рабочую встречу с министром здравоохранения и социальных служб Республики Намибии Калумби Шангулой, в ходе которой стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере здравоохранения, уточнили в пресс-службе. "Стороны отметили, что Россия и Намибия имеют большой потенциал для развития сотрудничества в области здравоохранения… Российская Федерация готова оказать поддержку в обеспечении поставок необходимых лекарств для жителей республики", - говорится в сообщении. Мурашко также подчеркнул, что в России развивается медицинский туризм, и российские медицинские учреждения готовы принять на лечение граждан Намибии, в том числе с тяжелыми заболеваниями.
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минздрав, рф, намибия, лекарства
Экономика, Минздрав, РФ, НАМИБИЯ, лекарства
15:11 17.02.2025
 
РФ готова помочь Намибии с поставками лекарств, заявили в Минздраве

Минздрав: Россия расширит сотрудничество с Намибией за счет поставок лекарств

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФармацевтическая фабрика
Фармацевтическая фабрика - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Россия и Намибия могут расширить сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности, РФ готова оказать помощь в обеспечении поставок необходимых лекарств, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел рабочую встречу с министром здравоохранения и социальных служб Республики Намибии Калумби Шангулой, в ходе которой стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере здравоохранения, уточнили в пресс-службе.
"Стороны отметили, что Россия и Намибия имеют большой потенциал для развития сотрудничества в области здравоохранения… Российская Федерация готова оказать поддержку в обеспечении поставок необходимых лекарств для жителей республики", - говорится в сообщении.
Мурашко также подчеркнул, что в России развивается медицинский туризм, и российские медицинские учреждения готовы принять на лечение граждан Намибии, в том числе с тяжелыми заболеваниями.
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