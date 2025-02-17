https://1prime.ru/20250217/litva-854990859.html

В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов"

В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов" - 17.02.2025, ПРАЙМ

В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов"

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны Европы немедленно потратить "сотни миллиардов" на оборонные нужды. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T12:23+0300

2025-02-17T12:23+0300

2025-02-17T12:23+0300

политика

литва

европа

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны Европы немедленно потратить "сотни миллиардов" на оборонные нужды. "Нам нужно быстро тратить на оборону, и много, необходимо немедленно потратить сотни миллиардов... Нам всем придется действовать быстро, в том числе и Германии", - заявила Шакалене в интервью агентству Блумберг. Как передает агентство, глава минобороны Литвы беспокоится, что изменение подхода США к обороне европейских стран "кардинально изменит ситуацию с безопасностью" в Европе. По словам политика, европейским странам, в том числе Германии, нужно действовать быстро в вопросе обороны. Блумберг напоминает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении конфликта на Украине. Шакалене рассказала агентству, что детали плана все еще прорабатываются, и отказалась сообщить подробности, добавив, что ЕС "строит корабль, на котором мы уже плывем".

https://1prime.ru/20250210/litva-854803353.html

литва

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

литва, европа, сша