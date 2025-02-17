https://1prime.ru/20250217/litva-854990859.html
В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов"
В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов" - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов"
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны Европы немедленно потратить "сотни миллиардов" на оборонные нужды. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T12:23+0300
2025-02-17T12:23+0300
2025-02-17T12:23+0300
политика
литва
европа
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны Европы немедленно потратить "сотни миллиардов" на оборонные нужды. "Нам нужно быстро тратить на оборону, и много, необходимо немедленно потратить сотни миллиардов... Нам всем придется действовать быстро, в том числе и Германии", - заявила Шакалене в интервью агентству Блумберг. Как передает агентство, глава минобороны Литвы беспокоится, что изменение подхода США к обороне европейских стран "кардинально изменит ситуацию с безопасностью" в Европе. По словам политика, европейским странам, в том числе Германии, нужно действовать быстро в вопросе обороны. Блумберг напоминает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении конфликта на Украине. Шакалене рассказала агентству, что детали плана все еще прорабатываются, и отказалась сообщить подробности, добавив, что ЕС "строит корабль, на котором мы уже плывем".
https://1prime.ru/20250210/litva-854803353.html
литва
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, европа, сша
Политика, ЛИТВА, ЕВРОПА, США
В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов"
Глава МО Литвы призвала ЕС срочно потратить на оборону сотни миллиардов долларов
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны Европы немедленно потратить "сотни миллиардов" на оборонные нужды.
"Нам нужно быстро тратить на оборону, и много, необходимо немедленно потратить сотни миллиардов... Нам всем придется действовать быстро, в том числе и Германии", - заявила Шакалене в интервью агентству Блумберг.
Как передает агентство, глава минобороны Литвы беспокоится, что изменение подхода США к обороне европейских стран "кардинально изменит ситуацию с безопасностью" в Европе. По словам политика, европейским странам, в том числе Германии, нужно действовать быстро в вопросе обороны.
Блумберг напоминает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении конфликта на Украине. Шакалене рассказала агентству, что детали плана все еще прорабатываются, и отказалась сообщить подробности, добавив, что ЕС "строит корабль, на котором мы уже плывем".
"Прощай, Ленин!" Президент Литвы сделал странное заявление о России