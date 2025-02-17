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В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов" - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов"
В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов" - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов"
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны Европы немедленно потратить "сотни миллиардов" на оборонные нужды. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T12:23+0300
2025-02-17T12:23+0300
политика
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны Европы немедленно потратить "сотни миллиардов" на оборонные нужды. "Нам нужно быстро тратить на оборону, и много, необходимо немедленно потратить сотни миллиардов... Нам всем придется действовать быстро, в том числе и Германии", - заявила Шакалене в интервью агентству Блумберг. Как передает агентство, глава минобороны Литвы беспокоится, что изменение подхода США к обороне европейских стран "кардинально изменит ситуацию с безопасностью" в Европе. По словам политика, европейским странам, в том числе Германии, нужно действовать быстро в вопросе обороны. Блумберг напоминает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении конфликта на Украине. Шакалене рассказала агентству, что детали плана все еще прорабатываются, и отказалась сообщить подробности, добавив, что ЕС "строит корабль, на котором мы уже плывем".
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литва, европа, сша
Политика, ЛИТВА, ЕВРОПА, США
12:23 17.02.2025
 
В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов"

Глава МО Литвы призвала ЕС срочно потратить на оборону сотни миллиардов долларов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны Европы немедленно потратить "сотни миллиардов" на оборонные нужды.
"Нам нужно быстро тратить на оборону, и много, необходимо немедленно потратить сотни миллиардов... Нам всем придется действовать быстро, в том числе и Германии", - заявила Шакалене в интервью агентству Блумберг.
Как передает агентство, глава минобороны Литвы беспокоится, что изменение подхода США к обороне европейских стран "кардинально изменит ситуацию с безопасностью" в Европе. По словам политика, европейским странам, в том числе Германии, нужно действовать быстро в вопросе обороны.
Блумберг напоминает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении конфликта на Украине. Шакалене рассказала агентству, что детали плана все еще прорабатываются, и отказалась сообщить подробности, добавив, что ЕС "строит корабль, на котором мы уже плывем".
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