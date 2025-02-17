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МАГАТЭ назвало причину возгорания после удара по саркофагу ЧАЭС - 17.02.2025, ПРАЙМ
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МАГАТЭ назвало причину возгорания после удара по саркофагу ЧАЭС
МАГАТЭ назвало причину возгорания после удара по саркофагу ЧАЭС - 17.02.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ назвало причину возгорания после удара по саркофагу ЧАЭС
Причиной возгорания, которое произошло после удара беспилотника по Чернобыльской АЭС в пятницу, стало наличие горючих материалов в обшивке крыши, говорится в... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:01+0300
2025-02-17T00:01+0300
энергетика
экономика
киев
рф
москва
дмитрий песков
магатэ
госдума
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МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Причиной возгорания, которое произошло после удара беспилотника по Чернобыльской АЭС в пятницу, стало наличие горючих материалов в обшивке крыши, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. "Продолжающиеся усилия по тушению и предотвращению распространения оставшихся очагов возгорания, которое, по–видимому, было вызвано наличием горючих материалов в обшивке крыши, привели к задержке начала работ по устранению повреждений, нанесенных новому защитному сооружению, которое было возведено над саркофагом в 2019 году", - говорится в пресс-релизе. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму.
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киев, рф, москва, дмитрий песков, магатэ, госдума
Энергетика, Экономика, Киев, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, МАГАТЭ, Госдума
00:01 17.02.2025
 
МАГАТЭ назвало причину возгорания после удара по саркофагу ЧАЭС

МАГАТЭ: причиной возгорания на ЧАЭС стало горючие материалы в обшивке крыши

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МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Причиной возгорания, которое произошло после удара беспилотника по Чернобыльской АЭС в пятницу, стало наличие горючих материалов в обшивке крыши, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
"Продолжающиеся усилия по тушению и предотвращению распространения оставшихся очагов возгорания, которое, по–видимому, было вызвано наличием горючих материалов в обшивке крыши, привели к задержке начала работ по устранению повреждений, нанесенных новому защитному сооружению, которое было возведено над саркофагом в 2019 году", - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму.
 
ЭнергетикаЭкономикаКиевРФМОСКВАДмитрий ПесковМАГАТЭГосдума
 
 
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