Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск пошутил о вампирах, увидев количество американцев на соцобеспечении - 17.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250217/mask-854984129.html
Маск пошутил о вампирах, увидев количество американцев на соцобеспечении
Маск пошутил о вампирах, увидев количество американцев на соцобеспечении - 17.02.2025, ПРАЙМ
Маск пошутил о вампирах, увидев количество американцев на соцобеспечении
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск пошутил о большом количестве вампиров, проживающих в... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:37+0300
2025-02-17T09:37+0300
сша
дональд трамп
илон маск
пособия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_0:0:4318:2430_1920x0_80_0_0_cf7da608f5d51534a201691bea8ce119.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск пошутил о большом количестве вампиров, проживающих в США. Так Маск отреагировал на документ, содержащий возрастные данные американцев, которые на сегодняшний день получают социальные пособия.Согласно данным, приведенным в документе, в США на данный момент проживают и получают пособия несколько миллионов американцев в возрасте 120-249 лет. Кроме того, в документе был замечен и "долгожитель" в возрастной группе 360-369 лет."Согласно базе данных (администрации - ред.) социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм - ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.Один из пользователей поддержал шутку миллиардера и написал, что среди получающих пособия должен быть и вампир Эдвард Каллен из романа "Сумерки" за авторством писательницы Стефани Майер.Публикацию Маска заметили и в DOGE, сообщив, что займутся рассмотрением данного вопроса.Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://1prime.ru/20250214/mask-854922302.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_479:0:4318:2879_1920x0_80_0_0_ad651e912dbf462cd2bb00869ec78bf7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, илон маск, пособия
США, Дональд Трамп, Илон Маск, пособия
09:37 17.02.2025
 
Маск пошутил о вампирах, увидев количество американцев на соцобеспечении

Из-за данных о возрасте получающих пособия Маск пошутил, что в США живут вампиры

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск пошутил о большом количестве вампиров, проживающих в США. Так Маск отреагировал на документ, содержащий возрастные данные американцев, которые на сегодняшний день получают социальные пособия.
Согласно данным, приведенным в документе, в США на данный момент проживают и получают пособия несколько миллионов американцев в возрасте 120-249 лет. Кроме того, в документе был замечен и "долгожитель" в возрастной группе 360-369 лет.
"Согласно базе данных (администрации - ред.) социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм - ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Один из пользователей поддержал шутку миллиардера и написал, что среди получающих пособия должен быть и вампир Эдвард Каллен из романа "Сумерки" за авторством писательницы Стефани Майер.
Публикацию Маска заметили и в DOGE, сообщив, что займутся рассмотрением данного вопроса.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Маск заявил, что уже давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям
14 февраля, 09:44
 
СШАДональд ТрампИлон Маскпособия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала