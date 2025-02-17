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Маск пошутил о вампирах, увидев количество американцев на соцобеспечении

Маск пошутил о вампирах, увидев количество американцев на соцобеспечении - 17.02.2025, ПРАЙМ

Маск пошутил о вампирах, увидев количество американцев на соцобеспечении

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск пошутил о большом количестве вампиров, проживающих в... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T09:37+0300

2025-02-17T09:37+0300

2025-02-17T09:37+0300

сша

дональд трамп

илон маск

пособия

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск пошутил о большом количестве вампиров, проживающих в США. Так Маск отреагировал на документ, содержащий возрастные данные американцев, которые на сегодняшний день получают социальные пособия.Согласно данным, приведенным в документе, в США на данный момент проживают и получают пособия несколько миллионов американцев в возрасте 120-249 лет. Кроме того, в документе был замечен и "долгожитель" в возрастной группе 360-369 лет."Согласно базе данных (администрации - ред.) социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм - ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.Один из пользователей поддержал шутку миллиардера и написал, что среди получающих пособия должен быть и вампир Эдвард Каллен из романа "Сумерки" за авторством писательницы Стефани Майер.Публикацию Маска заметили и в DOGE, сообщив, что займутся рассмотрением данного вопроса.Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://1prime.ru/20250214/mask-854922302.html

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сша, дональд трамп, илон маск, пособия