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В Госдуме рассмотрят проект о продлении программы маткапитала

В Госдуме рассмотрят проект о продлении программы маткапитала - 17.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассмотрят проект о продлении программы маткапитала

Госдума 18 февраля рассмотрит проект о продлении программы материнского капитала. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:11+0300

2025-02-17T17:11+0300

2025-02-17T17:15+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Госдума 18 февраля рассмотрит проект о продлении программы материнского капитала. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нынешняя программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года. Законопроект о продлении был внесен в Госдуму правительством России 19 декабря 2024 года. Володин также сообщил, что Государственная дума на пленарном заседании 18 февраля рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала."Важно, что с 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: его размер составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей - на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей", – привели слова председателя на сайте нижней палаты. Ранее с предложением продлить программу материнского капитала еще на пять лет выступил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. "После принятия закона еще около 5 миллионов российских семей получат право на материнский капитал", – отметил Володин. Председатель подчеркнул, что, несмотря на все препятствия и западные санкции, государством выполняются не только все обязательства, но и реализуются дополнительные меры поддержки граждан. "Это результат работы политической системы и экономической модели, созданных президентом Владимиром Путиным", - резюмировал он.

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общество , рф, вячеслав володин, госдума, владимир путин, федеральное собрание