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Эксперт рассказал о налоговых рисках для экспорта мощностей для майнинга

Эксперт рассказал о налоговых рисках для экспорта мощностей для майнинга - 17.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о налоговых рисках для экспорта мощностей для майнинга

Продажа вычислительной мощности для майнинга криптовалют (хешрейта) за границу может оказаться в "красной зоне" по налоговым рискам в России, заявил управляющий | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T15:58+0300

2025-02-17T15:58+0300

2025-02-17T15:58+0300

энергетика

майнинг

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Продажа вычислительной мощности для майнинга криптовалют (хешрейта) за границу может оказаться в "красной зоне" по налоговым рискам в России, заявил управляющий партнер юридической компании "Щекин и партнеры" Денис Щекин, выступая на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП. Он отметил, что индустрия майнинга криптовалют в России во многом живет за счет продажи хешрейта за границу. При этом эксперт обратил внимание на разницу в налогообложении при продаже вычислительных мощностей зарубежным пользователям и при майнинге криптовалют в России. "У нас по Налоговому кодексу, если вы продаете хешрейт - вычислительную мощность за рубеж, то есть, экспортируете мощность, у вас НДС принимается к вычету. Плюс намайненный биткоин государство не видит, потому что его майнер - покупатель хешрейта находится в другой стране", - сказал Щекин. Майнеры в России, напротив, должны платить налог на прибыль при зачислении криптовалюты в кошелек, при этом они не являются плательщиками НДС и не могут претендовать на налоговый вычет. "Соответственно кардинально противоположные мы получаем режимы", – добавил он. Однако эксперт сообщил, что в российских судах уже складывается "отрицательная практика", когда налоговой службе удавалось оспорить в суде право на вычет по НДС для экспортеров хешрейта, переквалифицировав этот вид деятельности в майнинг. "Я думаю, эта практика будет расширяться, и эта деятельность – хешрейт - будет в "красной" зоне риска", – заявил эксперт. Щекин напомнил, что формально законодательство не предусматривает никаких особых правил для иностранных майнеров в России, а значит, к ним должны применяться те же нормы, что и для россиян. "Есть позиция, что что покупатели хешрейта должны тоже встать в реестр (майнеров криптовалют – ред.), и если их там нет – их нужно отключать от мощности", - добавил он. ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГИЯ По мнению Щекина, российским властям стоит подумать о введении вычетов по НДС для экспортеров криптовалют. "С экономической точки зрения криптовалюта – это электрическая энергия, преобразованная в цифровую форму при помощи вычислений, то есть, завернутая в цифровую форму", – сказал он. "При этом если вы экспортируете электроэнергию, у вас есть вычет по НДС, а если вы экспортируете электроэнергию в цифровой форме – в форме криптовалют, у вас вычета по НДС нет, потому что это не облагаемая операция. Этот подход в регулировании не до конца правильный, и стоит подумать о поддержке вычетами по НДС определенных операций в области экспорта криптовалют, например, на базе новой генерации", – завил Щекин. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

https://1prime.ru/20250203/minenergo-854626892.html

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майнинг