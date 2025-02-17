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Эксперт рассказал, почему регионы России не получают доход от майнинга

Эксперт рассказал, почему регионы России не получают доход от майнинга - 17.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему регионы России не получают доход от майнинга

Москвичи, занимаясь майнингом криптовалют, регистрируют бизнес и платят налоги в столице, но располагают вычислительные мощности в регионах с более низкими... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:57+0300

2025-02-17T16:57+0300

2025-02-17T16:57+0300

общество

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Москвичи, занимаясь майнингом криптовалют, регистрируют бизнес и платят налоги в столице, но располагают вычислительные мощности в регионах с более низкими тарифами на электроэнергию – именно это вынуждает субъекты РФ ставить вопрос о введении ограничений на майнинг, для изменения ситуации нужно зачислять налоги от майнинга по месту фактического нахождения мощностей, такое мнение высказал управляющий партнер юридической компании "Щекин и партнеры" Денис Щекин, выступая на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП. "В настоящее время если майнер зарегистрирован в Москве, а майнинг осуществляет в Иркутской области, налоги от этого майнинга зачисляются в бюджет города Москвы как по физическому лицу, так и по юридическому лицу. В результате регионы видят расходы электроэнергии - а это огромные объемы, и не видят бюджетных доходов", - сказал Щекин. Именно по этой причине, по словам эксперта, губернаторы выступают за ограничение майнинга криптовалюты на их территориях. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. "Нет регионального бюджетного интереса по получению дохода от этого майнинга: зачем им (регионам - ред.) расход электроэнергии без налоговой базы? А налоговая база с дата-центров – это кошкины слезки", - сказал эксперт. По его мнению, налог на прибыль и НДФЛ от майнинга в РФ нужно зачислять не по месту регистрации майнера, а по месту фактического нахождения вычислительных мощностей. "Это будет поводом для губернаторов не ставить перед правительством РФ вопрос о запрете майнинга в этих регионах", - уверен Щекин. По словам эксперта, этот вопрос обсуждался при подготовке закона о налогообложении майнинга криптовалют, однако так и не вошел в итоговую редакцию документа. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

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