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Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США

Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США - 17.02.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США

Стоимость меди в понедельник снижается на фоне опасений вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T09:06+0300

2025-02-17T09:06+0300

2025-02-17T09:06+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник снижается на фоне опасений вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,29%, до 4,651 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,08%, до 9 477 долларов, алюминия выросла на 1,31%, до 2 637,5 доллара, стоимость цинка уменьшилась на 0,11%, до 2 842,5 доллара. Ранее глава Банка Италии Фабио Панетта заявил, что торговая война из-за введения американских пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%. Также он подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.

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сша, торги, рынки, цены на медь