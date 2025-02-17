https://1prime.ru/20250217/med-854983071.html
Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США
Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США - 17.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США
Стоимость меди в понедельник снижается на фоне опасений вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:06+0300
2025-02-17T09:06+0300
2025-02-17T09:06+0300
экономика
сша
торги
рынки
цены на медь
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/02/841360274_0:226:2401:1576_1920x0_80_0_0_965f4f5ddd179cc63de9784e6f2e52d9.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник снижается на фоне опасений вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,29%, до 4,651 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,08%, до 9 477 долларов, алюминия выросла на 1,31%, до 2 637,5 доллара, стоимость цинка уменьшилась на 0,11%, до 2 842,5 доллара. Ранее глава Банка Италии Фабио Панетта заявил, что торговая война из-за введения американских пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%. Также он подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.
https://1prime.ru/20250211/med-854833014.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/02/841360274_124:0:2249:1594_1920x0_80_0_0_4478049fcbfb6fa76c6d3c0dd98063ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, торги, рынки, цены на медь
Экономика, США, Торги, Рынки, цены на медь
Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США
Медь дешевеет на фоне неопределенности вокруг торговой политики США
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник снижается на фоне опасений вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,29%, до 4,651 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,08%, до 9 477 долларов, алюминия выросла на 1,31%, до 2 637,5 доллара, стоимость цинка уменьшилась на 0,11%, до 2 842,5 доллара.
Ранее глава Банка Италии Фабио Панетта заявил, что торговая война из-за введения американских пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%. Также он подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.
Цена на медь снижается на фоне торговых рисков