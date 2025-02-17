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Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США - 17.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250217/med-854983071.html
Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США
Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США - 17.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США
Стоимость меди в понедельник снижается на фоне опасений вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:06+0300
2025-02-17T09:06+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник снижается на фоне опасений вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,29%, до 4,651 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,08%, до 9 477 долларов, алюминия выросла на 1,31%, до 2 637,5 доллара, стоимость цинка уменьшилась на 0,11%, до 2 842,5 доллара. Ранее глава Банка Италии Фабио Панетта заявил, что торговая война из-за введения американских пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%. Также он подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.
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сша, торги, рынки, цены на медь
Экономика, США, Торги, Рынки, цены на медь
09:06 17.02.2025
 
Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США

Медь дешевеет на фоне неопределенности вокруг торговой политики США

© Unsplash/Scott WebbЛисты меди
Листы меди
© Unsplash/Scott Webb
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник снижается на фоне опасений вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,29%, до 4,651 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,08%, до 9 477 долларов, алюминия выросла на 1,31%, до 2 637,5 доллара, стоимость цинка уменьшилась на 0,11%, до 2 842,5 доллара.
Ранее глава Банка Италии Фабио Панетта заявил, что торговая война из-за введения американских пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%. Также он подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.
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