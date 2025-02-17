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Глава Microsoft инвестирует средства в кибербезопасность Польши - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Глава Microsoft инвестирует средства в кибербезопасность Польши
Глава Microsoft инвестирует средства в кибербезопасность Польши - 17.02.2025, ПРАЙМ
Глава Microsoft инвестирует средства в кибербезопасность Польши
Американский ИТ-гигант Microsoft вложит 700 миллионов долларов в кибербезопасность Польши до 2026 года, заявил президент корпорации Бред Смит после встречи с... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:52+0300
2025-02-17T13:52+0300
польша
технологии
microsoft
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ВАРШАВА, 17 фев – ПРАЙМ. Американский ИТ-гигант Microsoft вложит 700 миллионов долларов в кибербезопасность Польши до 2026 года, заявил президент корпорации Бред Смит после встречи с премьер-министром республики Дональдом Туском. "Мы начали в 2020 году, когда инвестировали миллиард долларов, создавая облачный регион в Польше. Эта работа была выполнена. Сейчас мы анонсируем инвестицию в 700 миллионов долларов во вторую фазу, которая будет реализовываться до 2026 года", - сказал Смит. Он уточнил, что речь идет об увеличении вычислительных мощностей. "Мы ускоряем работу над увеличением вычислительных мощностей в Польше и в этой части Европы", - сказал президент Microsoft. По словам Смита, "эти вычислительные мощности будут использованы прежде всего для повышения кибербезопасности".
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польша, технологии, microsoft, дональд туск
ПОЛЬША, Технологии, Microsoft, Дональд Туск
13:52 17.02.2025
 
Глава Microsoft инвестирует средства в кибербезопасность Польши

Глава Microsoft: компания планирует увеличить вычислительные мощности в Польше

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте.
Стенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте. - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 17 фев – ПРАЙМ. Американский ИТ-гигант Microsoft вложит 700 миллионов долларов в кибербезопасность Польши до 2026 года, заявил президент корпорации Бред Смит после встречи с премьер-министром республики Дональдом Туском.
"Мы начали в 2020 году, когда инвестировали миллиард долларов, создавая облачный регион в Польше. Эта работа была выполнена. Сейчас мы анонсируем инвестицию в 700 миллионов долларов во вторую фазу, которая будет реализовываться до 2026 года", - сказал Смит.
Он уточнил, что речь идет об увеличении вычислительных мощностей. "Мы ускоряем работу над увеличением вычислительных мощностей в Польше и в этой части Европы", - сказал президент Microsoft.
По словам Смита, "эти вычислительные мощности будут использованы прежде всего для повышения кибербезопасности".
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