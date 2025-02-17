https://1prime.ru/20250217/minfin-855002844.html

Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения - 17.02.2025, ПРАЙМ

Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписал в понедельник межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:01+0300

2025-02-17T16:01+0300

2025-02-17T16:01+0300

экономика

россия

оаэ

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/78/842527882_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4fbaf5ec017809c94bc26c0d3fdd578c.jpg

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписал в понедельник межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов, сообщает Минфин РФ. "Сегодня, 17 февраля, в Абу-Даби министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов ОАЭ Мухаммед бен Хади Аль-Хусэйни провели первое заседание российско-эмиратского финансового диалога на уровне министров финансов. В завершении финансового диалога состоялось торжественное подписание межправительственного соглашения об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения", - говорится в материалах на сайте Минфина. "Команды минфинов проделали масштабную работу, чтобы учесть интересы обеих сторон и сформировать условия для обоюдного привлечения инвестиций и устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц. Это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан", – прокомментировал подписание Силуанов, слова которого приводятся в материалах. В ходе диалога стороны также обменялись опытом внедрения ИИ-технологий в бюджетные процессы, обсудили современные тенденции развития международного налогового сотрудничества, сообщили в Минфине. Силуанов, комментируя широкий круг вопросов, которые поднимались в рамках диалога, отметил, что взгляды и интересы стран совпадают по актуальным вопросам финансовой повестки, в том числе по совершенствованию бюджетного процесса и его цифровизации, подходов к государственно-частному партнерству. Минфин РФ в середине января сообщал, что Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения об устранении двойного налогообложения. Оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти, рассказывал статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Стороны тогда договорились предпринять все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 2026 года.

https://1prime.ru/20250217/oae-854998040.html

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оаэ