https://1prime.ru/20250217/minpromtorg-854998745.html

Минпромторг высказался о задаче стимулировать возвращение ушедших брендов

Минпромторг высказался о задаче стимулировать возвращение ушедших брендов - 17.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг высказался о задаче стимулировать возвращение ушедших брендов

Задача каким-либо образом поощрять либо стимулировать возвращение в Россию зарубежных брендов не является актуальной, заявили РИА Новости в Минпромторге. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:44+0300

2025-02-17T14:44+0300

2025-02-17T14:59+0300

экономика

ушедшие компании

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Задача каким-либо образом поощрять либо стимулировать возвращение в Россию зарубежных брендов не является актуальной, заявили РИА Новости в Минпромторге. "Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной", - отметили в ведомстве.Как подчеркнули в Минпромторге, те бренды, которые остались работать в РФ, продолжают деятельность, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей.В ведомстве добавили, что ни один зарубежный бренд не был "изгнан" с российского рынка. Минпромторг считает, что тренд на развитие российских национальных брендов, который поддерживается государством, продолжится. В частности, на это направлен проект закона "о российской полке".Как отмечается, ряд зарубежных брендов в 2022-2023 годах самостоятельно приняли решение об уходе из РФ. В ведомстве назвали такую практику недобросовестной, так как были нарушены контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде площадей, что повлекло снижение их заполняемости."По просьбе собственников торговых центров Минпромторг России подключился к вопросу увеличения трафика и заполняемости торговой недвижимости. Были разработаны стимулирующие меры. Совместными усилиями мы смогли добиться весомых результатов - вакантные площади стали активно заполняться российскими брендами, социальной инфраструктурой и прочим. Трафик был восстановлен", - подчеркнули в министерстве.Также там добавили, что на сегодня заполняемость ТЦ достигла доковидных значений. Доля вакантных площадей находится на уровне 8-10% по России.Российский бизнес, как отмечается, смог в крайне сжатые сроки не просто заполнить освободившиеся площади в торговых центрах, но и произвести полный ребрендинг и адаптировать концепцию своих бизнес-моделей. В настоящее время в ведущих ТЦ по всей стране доминируют именно российские бренды.

https://1prime.ru/20241123/torgovlya-853034708.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ушедшие компании, минпромторг