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МИД Швеции не исключил отправку миротворцев на Украину

МИД Швеции не исключил отправку миротворцев на Украину - 17.02.2025, ПРАЙМ

МИД Швеции не исключил отправку миротворцев на Украину

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард в понедельник заявила, что Швеция не исключает возможность отправки миротворческого контингента на Украину при... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:48+0300

2025-02-17T14:48+0300

2025-02-17T14:52+0300

политика

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард в понедельник заявила, что Швеция не исключает возможность отправки миротворческого контингента на Украину при возникновении такой необходимости.В эфире телерадиокомпании Sveriges Radio Стенергард отметила, что сначала необходимо достичь справедливого и прочного мира, основанного на уважении международного права и суверенитета Украины. "Как только такой мир будет установлен, необходимо обеспечить его поддержание. В этом контексте наше правительство не исключает никаких вариантов", - сказала она.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, отметил, что отправка шведских миротворческих сил на Украину возможна при условии достижения соответствующих международных договоренностей, сообщило агентство Reuters."Должен быть очень четкий мандат для этих сил, и я не думаю, что мы сможем увидеть это, пока не продвинемся дальше в переговорах", - процитировало Кристерссона агентство. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Великобритании ввести войска на Украину для обеспечения гарантий ее безопасности в случае необходимости.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что Запад рассматривает возможность развертывания на Украине миротворческого контингента численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. В СВР считают, что это фактически станет оккупацией страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта и что говорить о миротворцах на Украине пока преждевременно.

https://1prime.ru/20250212/shvetsiya-854875623.html

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швеция, украина, рф, мид, дмитрий песков